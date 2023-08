Arrancan los cuartos de final de la Liga Santiagueña de Fútbol

Comienza a rodar el balón en la Copa de Oro; además se juegan los encuentros de la Copa de Plata.

Puntapié inicial para la etapa más atractiva de la temporada de la Liga Santiagueña de Fútbol, los playoffs, con la disputa de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa de Oro.

Tres partidos se disputarán a partir de las 16: Independiente de Beltrán recibirá a Vélez de San Ramón, Central Argentino se medirá con Unión Santiago, mientras que Comercio será anfitrión de Sarmiento. El otro encuentro será el de Central Córdoba y Sportivo Fernández que se jugará el martes.

Por su parte, en la Copa de Plata se disputarán otros cuatro partidos, también a partir de las 16: Instituto Santiago recibirá a Independiente de Fernández en el estadio Ciudad de La Banda, Yanda enfrentará a Estudiantes en el estadio de Banfield, Atlético Forres será anfitrión de Villa Unión, mientras que Unión de Beltrán se medirá con Defensores de Forres.

Cabe mencionar que también arrancarán los cuartos de final de la categoría Reserva con los duelos de Villa Unión y Central Argentino a las 10, Comercio ante Independiente de Fernández a las 14 y Clodomira ante Güemes a las 16. Mientras que Vélez de San Ramón y Central Córdoba jugarán el martes a las 16.

Copa de Oro

Domingo

16.00 - Independiente de Beltrán vs. Vélez de San Ramón

16.00 - Central Argentino vs. Unión Santiago

16.00 - Comercio vs. Sarmiento

Martes

16.00 - Central Córdoba vs. Sportivo Fernández

Copa de Plata

Domingo

16.00 - Instituto Santiago vs. Independiente de Fernández (cancha de Sarmiento)

16.00 - Atlético Forres vs. Villa Unión

16.00 - Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres

16.00 - Yanda vs. Estudiantes (cancha de Banfield)

Reserva

Domingo

10.00 - Villa Unión vs. Central Argentino

14.00 - Comercio vs. Independiente de Fernández

16.00 - Atlético Clodomira vs. Güemes

Martes

16.00 - Vélez de San Ramón vs. Central Córdoba