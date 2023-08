Old Lions, con su ilusión a cuestas, va por el pase a semifinales ante Los Tarcos

El equipo santiagueño busca la victoria de visitante para asegurarse el pasaje a playoffs del Súper 10.

Old Lions intentará este domingo coronar una gran campaña en el Torneo Super 10 del NOA cuando visite desde las 16 al puntero de la fase clasificatoria, Los Tarcos, con la intención de abrochar su pasaje a semifinales en una fecha final que tendrá a los cinco encuentros disputándose de manera simúltanea y tras la cual se conocerán los dos equipos que acompañarán en semis a los ya clasificados Los Tarcos y Tucumán Rugby.

Hacía muchos años que el torneo no presentaba la paridad mostrada esta temporada, a punto tal que son cinco los equipos que pelearán por los dos lugares vacantes, ya que además del León (49 puntos) buscarán su pasaporte Universitario de Tucumán (48), Huirapuca (48), Natación y Gimnasia (47) y el Jockey salteño (46).

Y los dirigidos por Bascary tendrán una prueba de muchísima exigencia, ya que visitarán nada menos que al puntero, que si bien ya relajado, cayó en los dos últimos partidos, querrá asegurarse el primer lugar y terminar la fase clasificatoria con una sonrisa ante su gente.

En alza

Old Lions viene de jugar tal vez el mejor partido del año el domingo pasado, cuando vapuleó a Tucumán Rugby en un triunfo que le permitió saltar al tercer puesto, aunque con una diferencia mínima sobre el resto.

El triunfo ante Tarcos le dará al León el acceso directo a semis, mientras que en caso de igualar o perder, dependerá de los resultados de los otros aspirantes a meterse en semifinales.

El resto de los encuentros de este domingo será Tucumán Rugby vs. Huirapuca, Natación y Gimnasia vs. Jockey Club de Salta, Tucumán Lawn Tennis vs Universitario y Lince vs. Jockey de Tucumán.

Sin dudas, la clasificación a semifinales de uno de los torneos más competitivos de la Argentina, significaría el hecho más trascendente de los últimos años, no sólo para Old Lions si no también para el rugby santiagueño.