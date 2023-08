Nazarena Vélez contó qué la llevó a conocer a otro hombre tras la muerte de Fabián Rodríguez

La panelista de LAM se sinceró y habló de la terrible situación que le tocó vivir en marzo del 2014.

Después de nueve años de haber quedado viuda, Nazarena Vélez habló del dolor que le causó la pérdida Fabián Rodríguez, quien se quitó la vida el 24 de marzo de 2014. Todo se dio en LAM, mientras debatían sobre la separación de Caramelito Carrizo y Coco Sily, para recomponer su relación con su exmarido y padre de sus hijos, Damián Giorgiutti, con quien había terminado su historia de amor en diciembre pasado. A raíz de esto, la panelista abrió su corazón y explicó la manera que encontró para tapar el dolor que le causó vivir aquella terrible situación. “A veces es una salida conocer a otra persona”, comenzó diciendo. Y, agregó: “Yo no me he bancado la soledad y el dolor". "Cuando murió Fabián, enseguida necesité armarme una pareja porque no soportaba el dolor de lo que significaba mi viudez", explicó sincera, en el ciclo de América. Y cerró, a flor de piel: “Mi soledad era tan tremenda que necesitaba conocer a alguien”.