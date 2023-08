Coty Romero podría bajarse del "Bailando" por sus problemas de salud mental: "No sé si estoy preparada..."

La ex "Gran Hermano" volvió a hablar de su depresión, pese a que ya comenzó con los ensayos, y puso en duda su participación en el reality de Marcelo Tineli.

Tras la salida de la casa de "Gran Hermano", Coty Romero se enfrentó a diversas situaciones que impactaron en su salud mental. La joven que se separó de Alexis "Conejo" Quiroga, a quien conoció en el famoso reality, y luego contó que le diagnosticaron con depresión, volvió a pronunciarse sobre su estado anímico y generó dudas sobre su participación en el "Bailando por un sueño".

En diálogo con "LAM", la correntina contó cómo se siente actualmente y cómo fue que llegó a sentirse angustiada y deprimida tras salir de la casa más famosa del país. “Me empecé a sentir sola”, dijo ex hermanita y siguió: “Si bien yo tengo mis amistades, mi familia que siempre estuvieron, a través de un mensaje, de un llamado…lejos, obviamente. Acá lo tenía a Alexis, pero se terminó”.

A su vez, contó que su vida comenzó a cambiar dentro del reality que condujo Santiago Del Moro. Coty no soportó la situación de encierro y, el hecho de salir y encontrarse con la gente que, desde las redes sociales, le tiraba mala onda no la ayudó para nada. Ahí colapsó, no supo cómo lidiar con la situación y, tal como ella misma lo mencionó, pensó en quitarse la vida.

Por fortuna, la joven de tan solo 21 años de edad buscó ayuda y hoy está contenida por un profesional y también por su familia. Según comentó, sus padres llegaron hace unos días de Corrientes por pedido de su ex, quien aún se preocupa por ella.

Sobre su participación en el "Bailando por un sueño", con todo lo que genera, Yanina Latorre le advirtió que recibiría muchísimas críticas, así como también muchos halagos pero que no es algo fácil de afrontar. En ese contexto, le preguntó si estaba lista para eso y Coty contestó: “No sé si estoy preparada, pero hay algo de lo que me di cuenta es que me hace demasiado bien (los ensayos)”.

Lo cierto es que, si bien hizo hincapié en que aún se encuentra haciendo su tratamiento psicológico y psiquiátrico, no desiste de sus ganas de participar en la competencia de baile. Sin embargo, debe fortalecerse mucho para que las críticas y los comentarios negativos que reciba en las redes sociales no impacten sobre sus sentimientos y su salud mental.