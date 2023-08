Mónica Farro reveló que tuvo un romance con Juan Román Riquelme: "Conmigo no funcionó"

La vedette habló de los encuentros que mantuvo con el exfutbolista, y afirmó: "Poco goleador pero muy conversador en la intimidad".

Mónica Farro reveló que, hace muchos años atrás, mantuvo una relación con Juan Román Riquelme y dio detalles de los encuentros. Durante su visita al programa Desayuno Americano, la vedette uruguaya habló del affaire que mantuvo con el ídolo xeneize hace alrededor de 11 años atrás: "Pasaba por mi casa y me dejaba flores y bombones. Era muy romántico. Me insistió mucho y dije: 'bueno, vamos'". "Yo estaba soltera. Él era muy conversador en la intimidad, poco goleador, pero muy conversador. Román es un 10 en la cancha, pero conmigo no funcionó", lo sentenció. En este contexto, Farro aclaró que es muy exigente en la cama, y señaló: "Si con uno te cansaste, no me servís". Finalmente, para salir del momento y dejar mejor parado al actual dirigente de Boca, la vedette culminó: "Es un divino, divertido y me mandaba fotos. No fuimos novios, ni amantes, fue una diversión para mí".