Luis Ventura continúa con sus extrañas teorías sobre Luis Miguel: "Él juega con sus dobles"

El periodista de espectáculos se volvió a convertir en tendencia en redes sociales por afirmar que el que se subió al escenario porteño este fin de semana no es el Sol de México.

Luis Ventura se convirtió tendencia en las redes sociales nuevamente por lanzar nuevas teorías "conspiranoicas" sobre Luis Miguel.

Cuando el periodista de espectáculos y presidente de APTRA se mete con un tema, va hasta el hueso, aunque sus dichos parezcan de ciencia ficción. Vale recordar que Ventura tiene una cruzada desde hace muchos años por el paradero de la madre de Luis Miguel, ya que él insiste en que Marcela Basteri está internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano de Buenos Aires.

Ahora, en su programa Secretos Verdaderos desarrolló su teoría sobre los dobles del cantante, y dijo: "Luis Miguel en más de una oportunidad estuvo de incognito en la Argentina para ver a su madre. Por supuesto, el juega con sus dobles".

"El vino con dos dobles, que no vinieron en el mismo avión, de hecho vinieron en distintos momentos de la previa. Además, hay un doble argentino al que le dijeron que hasta que no se vaya del país Luis Miguel quedaba afectado al 'Operativo LM'", continuó.

En este contexto, Luis Ventura se refirió a los shows que está dando el "Rey Sol" en la Argentina, y afirmó: "Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él, es muchos más chicos de hombres. Cuando uno hace una dieta no se achican los huesos ni la altura. Consulté con odontólogos porque no es la misma dentadura, los oídos son diferentes y las entradas eran muchos más prominentes, el que salió el otro día tenía un buen jopo".

"El artista que subió al estreno del espectáculo sabía interpretar lo gestual y lo hacen porque Luis Miguel no siempre está al 100% para subirse a un escenario", señaló.

Como era de esperarse esto desató el enojo de los internautas. "Dios mío, es el capítulo de Homero y sus clones... el nivel de fábula de la gente es asombroso"; "Por qué tendría a la madre acá todavía, Ventura?!?!"; "La demencia es total"; "Ventura: 'Con Luis Miguel me hice la Casa'"; fueron alguno de los desopilantes comentarios en las redes sociales.