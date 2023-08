Le aceptaron una cita a desayunar, pero tuvo una reacción inesperada

Una usuaria de Twitter compartió un insólito chat que tuvo con un joven a través de Instagram en la cual ella lo estaba invitando a desayunar y al parecer él no entendió la indirecta.

“De vez en cuando me gusta acordarme que tuve esta conversación para mantenerme humilde”, tuiteó la usuaria sarcásticamente y acompañó el texto con la captura de pantalla de la conversación.

La publicación se hizo viral en cuestión de segundos y hoy cuenta con miles de reacciones y comentarios de los internautas, quienes no entienden cómo es que el joven no entendió la indirecta.

“No hay nada más de tonto que los que se hacen los "ay, soy re feo no se como me das bola". Automáticamente la baja”, “Jajajaja se me caen las lágrimas”, “Siempre me quedo pensando cuando dicen “me encanta desayunar”. No desayunan todos los días?”, “Por lo que tengo entendido, la inseguridad y falta de autoestima, no es nada atractivo. La mayoría de pibas le hubiera dejado de dar bola luego de ese mensaje”, fueron algunas de las respuestas al tuit.

Otro usuario escribió con humor: “Los ojos de todo el planeta estaban encima de él. Era la última esperanza de Italia. Dio dos pasos hacia atrás. Resopló, pero acabó mandando el balón por las nubes”.