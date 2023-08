La impensada revelación del Kun Agüero sobre Messi antes de que se fuera de Barcelona

El exdelantero del Manchester City confesó intimidades de la convivencia durante la Copa América lograda ante Brasil, cuando aun la Pulga esperaba la renovación del equipo Culé.

La renovación de Lionel Messi al Barcelona fue un tema interminable durante gran parte del 2021. Una novela larga y traumática que obstaculizaron a Leo en aquellos tiempos. Fue tanta la incertidumbre que Leo se llevó la indumentaria del equipo Culé a la Copa América que se disputó en Brasil. De esta manera, lo confirmó su amigo Sergio Agüero en una reciente transmisión de Twitch.

“Durante la Copa América, Messi tenía la camiseta del Barça en nuestra habitación. Cada 3 días me decía: ‘Creo que ya renovaron el contrato, vas a tener que sacarme una foto con la camiseta para el anuncio oficial’. Y cada vez que estábamos listos, le decían que todavía no”, confesó el Kun.

“Lionel Messi estuvo en shock tras salir del Barcelona”: cómo fue la reacción del futbolista al enterarse de la decisión del club

“Messi, en shock tras no poder seguir en el Barcelona”. Este fue el título que utilizó el diario Mundo Deportivo el 6 de agosto de 2021 para dar a conocer cómo se sentía en estos momentos el 10 argentino. Esa semana el club anunció que el jugador no iba a poder seguir vistiendo los colores del Culé, ya que no podía cumplir con el fair-play financiero que exige LaLiga de España. Una situación que golpeó y sorprendió a todos los fanáticos. “Ahora está asimilando lo sucedido en las últimas horas”, comenzaba el texto.

Y siguió: “El delantero argentino está en shock, según afirman fuentes cercanas, y de momento no tiene pensado hacer ninguna reacción pública. Sí tiene claro que no quiere irse antes de despedirse de la afición. Es más, quiere valorar bien cómo hacerlo, también de la mano del club, como ha sido el comunicado emitido esta tarde. Un escrito preparado conjuntamente y con un entendimiento rápido desde el inicio”, decía la nota firmada por el periodista Ferrán Martínez.

El presidente del Barcelona reveló que el club le debe dinero a Lionel Messi: los motivos

Hace unas semanas, Joan Laporta, reveló a la deuda que tiene Barcelona con Messi: “Lo que se le debe es lo del diferimiento de la masa salarial que se pactó con la anterior junta y que produce pagos pendientes que terminan en el 2025. Se le paga religiosamente”.