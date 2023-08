El vídeo que compartió Luis Miguel de sus primeros shows en Buenos Aires

Visiblemente cambiado y alegre por estar en Argentina, el Sol de México deleitó a miles de fanáticos y se encargó de compartir un resumen de sus primeros shows.

El aclamado Luis Miguel comenzó su gira por Argentina, en el marco del Tour 2023, y ya enloqueció a miles de fanáticos y fanáticas que se hicieron presentes en el Movistar Arena durante el jueves y viernes de esta semana. Con dos horas y media de puros clásicos, el Sol de México mostró que está más vigente que nunca y, por supuesto, renovado en todo aspecto tras cinco años de ausencia en el país. De buen semblante y con sus movimientos característicos, el artista más exitoso de los últimos tiempos hizo un brillante despliegue de voz, denotando porqué muchos lo consideran el "número 1" de la balada. De hecho, en un claro gesto de alegría para con Argentina, Luis Miguel compartió en sus redes sociales un vídeo resumen de lo que fueron sus dos primeros shows en el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. En la grabación que contaba con "Será que no me amas" de fondo, se puede apreciar un Movistar Arena colmado de gente que cantó y bailó al ritmo de las mejores canciones del astro mundial. Por supuesto, la publicación no tardó en llenarse de comentarios y reacciones. Si bien ya pasaron dos conciertos, aún queda mucho del "Rey Sol": volverá a presentarse en nuestro país los días 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto, para luego seguir con su gira por Chile, Estados Unidos y México.