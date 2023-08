Dady Brieva disparó contra los medios que lo criticaron sin piedad

El conductor de Peronismo Para Todos se mostró muy molesto por las fake news difundidas en los últimos días.

Dady Brieva se mostró muy molesto y dolido en el comienzo de Peronismo Para Todos, donde explotó contra la oposición política y mediática que en los últimos días publicó y difundió todo tipo de "fake news" en su contra. "Fue una semana que me tuvo contra las cuerdas mediáticamente. Ellos son como una máquina de pelotitas de tenis que van tirando y cuando agarras una ya te tiran la otra. Me hicieron a la parrilla y me adobaron. Dijeron tanta cantidad de cosas de mi...", comenzó el conductor en la apertura de su programa. Además, el conductor del programa reveló que la semana pasada estuvo en Uruguay donde viajó para presentar su obra "Dady Brieva, el mago del tiempo" y tras su viaje distintos medios de comunicación y trolls de las redes sociales empezaron a difundir distintas mentiras sobre su persona. "Un periodista dijo que yo estaría lavando dinero con el teatro y que estoy ensobrado con el kirchnerismo", puntualizó el humorista. "Ellos quieren el exterminio del peronismo. ¿Por qué será que quieren el exterminio? El odio es dolor. ¿Qué van a hacer con el dolor cuándo el peronismo desaparezca?", agregó. "Me dieron por todos lados. Arrancaron todos juntos. Salieron todos. Ellos van metiendo cosas y la gente se va formateando con los zócalos de los canales", agregó.