La China Suárez muy cerca de uno de sus exs

Excepto con Benjamín Vicuña, la artista mantiene una buena relación con sus exparejas, pero en las últimas horas compartió un mensaje en sus historias de Instagram que sorprendió a todos.

Los protagonistas de la historia que sorprendió a los usuarios de Instagram son la China Suárez y Nacho Viale, que mantuvieron una relación hasta 2012 pero, en las últimas semanas, tuvieron un acercamiento profesional. En julio, la actriz y cantante lanzó su tema "Pasatiempo", que grabó junto al trapero Ecko, y que muchos fanáticos interpretaron como una indirecta para Rusherking: "Tú te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría. No pude entender. Solo fui un pasatiempo para ti y no pensaba que era así", dice la canción escrita por la China. En las últimas horas, Nacho Viale sorprendió a todos subiendo una historia a Instagram donde se muestra escuchando el tema de su exnovia, junto al siguiente mensaje: "Es viernes y tu cuerpo lo sabe", escribió, etiquetando a la China y al cantante Ecko. Ella agradeció el gesto reposteando la imagen. Más allá de los rumores y las especulaciones, parece que la artista y el productor limaron asperezas y están trabajando en su carrera musical.