Una joven lanzó por Twitter su emprendimiento para "deschavar" infieles

En Argentina no trabaja el que no quiere, o por lo menos eso comentaron los usuarios de Twitter en el posteo de una joven "emprendedora".

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de catarsis, en el que los internautas expresan múltiples las situaciones más insólitas o más divertidas, dejan manifiestas opiniones o celebran distintos logros. Una piba lanzó su llamativo emprendimiento en sus redes sociales que atenta contra los infieles y causó furor entre los seguidores, que celebraron la iniciativa de la joven por la creatividad que tuvo.

“Hola chicas, si creen que sus novios les están siendo infieles, mandame un dm con su usuario de Instagram, le hablo y te aviso qué me contestó. Costo $1.000”, detalló la emprendedora en Twitter.

El tuit que se convirtió en viral de la usuaria "evasanztoro", obtuvo aproximadamente 185 mil reproducciones, alrededor de 1130 “Me Gusta” y múltiples comentarios a favor de la joven como algunas opiniones en contra.

Para aumentar “el combo”, la joven tuitera aseguró que si las interesadas le ofrecían “una luca más” iba a decidir citar al supuesto infiel en algún lugar para que “aparezca la novia a encararlo”.

Algunos de los internautas destacaron que la joven emprendedora debería cobrarle a las mujeres “una luca por mandarlos al frente”, pero que a los hombres le podría cobrar alrededor de 10 lucas “para NO mandarlos al frente”.

“Conmigo ni funciona porque cada vez que me escribe de la nada alguna con pinta de tro… asumo que es algún tipo de estafa”, destacó uno de los internautas que comentó en la publicación.

Otro de los usuarios resaltó “miren lo que tiene que andar haciendo María Becerra para llevar un plato de comida a su casa. Así está el país”, debido al parecido físico entre la tuitera y la cantante.

Un joven sostuvo que si una persona con esas características físicas le habla consideraría que “es un fake que le quiere sacar plata” y “no caería ni a palos”, pero en caso de ser verdad no le respondería porque “no merece a alguien tan hegemónica”.

“Amo el emprendimiento”, “la China Suárez hace lo mismo que la piba, pero gratis”, “acá con cualquier oficio se saca plata, si no mírala a esta ladri” o “en este país no hace plata el que no quiere”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Un usuario remarcó que “el que labura en Argentina es muy pelotu… o quizás todavía no habían encontrado el curro correcto”, mientras que otro seguidor remarcó que el país “está lleno de oportunidades para hacer guita” y que se cae la teoría de que “la salida es Ezeiza”.