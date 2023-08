¿Nace un nuevo amor? Tras separarse de Rodrigo De Paul, vincularon a Tini con un modelo español

“¡Toda la onda! Ibiza, barco loco, un rubio con onda”, afirmó una influencer a través de las redes sociales y compartió una serie de imágenes.

Hace menos de una semana, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaban su separación luego de varios rumores de crisis. Ahora, aparecieron versiones que vinculan a la cantante con un modelo español.

Así lo dio a conocer Pochi, la influencer a cargo de la cuenta Gossipeame. Según compartió, la artista habría estado muy cercana a Biel Juste durante su estadía en España. “¡Toda la onda! Ibiza, barco loco, un rubio con onda”, lanzó ella y mostró varias fotos.

En un principio, desde este perfil de chimentos se expuso que la estrella pop usó una prenda del amigo y socio del modelo. “Me dicen que Tini suele usar la remera de los chicos con los que arranca a frecuentar”, detalló la panelista de Entrometidos (Canal Net) sobre la costumbre que supuestamente tiene la ex de Rodrigo De Paul.

Sin embargo, luego Pochi explicó: “A mi me comentaron que se comió al rubiecito y no a ese”. De esa manera, la mirada pasó a estar en Biel Juste. “Me dicen que sería este el de Tini, y no el castaño”, remarcó la influencer y compartió una foto del joven en cuestión con el que habría estado La Triple T.

Quién es Biel Juste, el joven que vincularon a Tini Stoessel



El modelo español tiene 26 años y ya trabajó para reconocidas marcas del mundo. Al parecer, conoció a Tini Stoessel en la fiesta del segundo aniversario de la marca de su amigo Joan Margarit.

Biel Juste

A partir de eso, aparecieron los rumores de un acercamiento entre él y la exnovia de Rodrigo De Paul. En sus redes sociales, el joven tiene menos de 300 mil seguidores y comparte varias fotos donde registra cómo se divierte en barco por las costas de Ibiza.