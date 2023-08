Arrancan los playoffs de la Asociación Capitalina de Básquet

Se jugarán los cuartos de final de las cuatro divisiones a partir de este martes.

Con la definición de la fase regular del Torneo Anual de la Asociación Capitalina de Básquet, esta semana se pondrán en marcha los cuartos de final en todas las categorías (Mayores, U19, U17 y U15).

Los cuartos de final se disputarán al mejor de dos encuentros, con ventaja para los equipos mejor clasificados en la fase regular. Los primeros encuentros de las divisiones U15 y U19 serán este martes, mientras que el miércoles lo harán U17 y Mayores. Mientras que los segundos juegos serán jueves y viernes, respectivamente.

Mayores:

• Jorge Newbery vs. Nicolás Avellaneda

• Quimsa vs. Belgrano

• Tiro Federal vs. Olímpico

• Juventud vs. Red Star

U19:

• Olímpico vs. Jorge Newbery

• Quimsa vs. Independiente

• Belgrano vs. Nicolás Avellaneda

• Normal Banda vs. Sportivo Colón

U17:

• Olímpico vs. Normal Banda

• Jorge Newbery vs. Juventud

• Belgrano vs. Sportivo Colón

• Quimsa vs. Independiente

U15:

• Olímpico vs. Jorge Newbery

• Quimsa vs. Tiro Federal

• Independiente vs. Juventud

• Normal Banda vs. Belgrano