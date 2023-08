Julieta Poggio generó preocupación tras haber sido víctima de un robo

La ex Gran Hermano contó que sufrió un robo por parte del conductor de una aplicación y dio detalles del mismo.

Julieta Poggio se mostró indignada y reveló que sufrió un robo por parte del conductor de una aplicación de autos/motos. La actriz dio detalles sobre el hecho, le advirtió a sus seguidores y causó preocupación.

La joven comenzó expresando a través de sus historias de Instagram: “Esta persona me robó el día de ayer”, y agregó una captura de pantalla con todos los datos de la persona, un hombre que trabaja como conductor para una empresa que presta servicios de autos/motos.

“Todo fue por un envío en Didi moto y desde la empresa no hacen nada para ayudarme. Tengan cuidado”, sumó la actriz e influencer. Posteriormente, Julieta realizó un vivo de Instagram donde brindó detalles del hecho que sufrió, el mismo que tuvo como consecuencia que le robaran extensiones de pelo que un estilista que le había prestado para una producción de fotos.

Julieta Poggio.

“Pedí una motito en Didi, llegó la motito, le dí el paquete y todo, y puse para pagar con tarjeta”. De esta manera, explicó que le dio la bolsa “cerrada con ganchitos”, y el chofer hizo todo el recorrido pero nunca entregó el paquete en su destino.

“Yo le dije ‘cuando llegues tocá el viaje 1°A’, y cuando llegó, cobró el viaje y no lo entregó. Se robó los pelos, decime, ¿qué hace un motoquero con unas extensiones de pelo? Me puse a llorar mal, me agarró una crisis de mucha impotencia”, soltó Poggio, indignada.