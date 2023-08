Axel Kicillof: "Las propuestas de la oposición son horribles"

En medio de su campaña todoterreno, el gobernador bonaerense destacó la necesidad de "defender todo lo logrado" y advirtió sobre las políticas que impulsa JxC, que "hoy aparecen sin maquillaje".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió a la población que vote por Unión por la Patria para "estar mejor", expuso la necesidad de "defender todo lo logrado" y advirtió que las propuestas de la oposición "hoy aparecen sin maquillaje y son horribles".

El medio Télam conversó con el mandatario bonaerense durante una recorrida por los municipios de San Nicolás y San Pedro; los pormenores de la entrevista recordaron a la campaña de 2019, con el famoso Renault Clío y la movilidad permanente por distintos puntos del territorio bonaerense.

El diálogo, en esta oportunidad, no se produjo en el vehículo de su jefe de asesores Carlos 'Carli' Bianco -convertido casi en un símbolo- sino en la camioneta que Kicillof utiliza regularmente como oficina móvil, donde recibe candidatos, responde llamadas y prepara discursos.

El economista analizó la última semana de campaña y respondió preguntas mientras almorzaba un guiso de lentejas recién preparado en el cámping del Automóvil Club Argentino (ACA) de San Nicolás, donde minutos antes había supervisado obras viales y charlado en profundidad con la militancia.

Desde aquella campaña de 2019, Kicillof lleva recorridos por tercera vez los 135 municipios que componen el distrito bonaerense: al describir la experiencia del contacto cara a cara con quienes se acercan a recibirlo, resumió: "Recibo mucho cariño y mucho respaldo. Eso me llena de energía".



¿Cómo vive este tramo de la campaña?



"Con intensidad y con la necesidad de llamar a nuestro pueblo a votar porque si no elegís, otro está eligiendo por vos", expresó.



¿Por qué los bonaerenses lo tienen que votar a usted y a Sergio Massa?



"Porque estamos haciendo obras que no se hacían hace décadas en educación, en salud y en seguridad. Cuando observamos la campaña de la oposición, hay una suerte de competencia a ver quién te va a quitar más derechos, quién va a echar más gente, quién va a sacar leyes de flexibilización más duras, quién va a recortar más presupuesto, quién le va a hacer más la venia o se va a arrodillar más ante los acreedores y el Fondo Monetario Internacional. Tenemos la ventaja de que hoy las propuestas de la derecha aparecen sin maquillaje. La provincia de Buenos Aires necesita más salud, más educación, más rutas, mejores puertos, las computadoras, los pibes en las escuelas, los viajes de egresados, y más universidades. Es raro el discurso de la derecha, tan descarnado. Es una propuesta que va en contra de la producción nacional, piensan que es mejor traer todo de afuera. Lo que nos proponen es horrible: no son propuestas, son amenazas", cerró.