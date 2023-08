Wado de Pedro: "La oposición viene por los derechos de los trabajadores"

El ministro del Interior y precandidato a senador de Unión por la Patria (UxP), aseguró que los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) "vienen a profundizar lo que hicieron en el 2001 y entre el 2016 y 2019".

El ministro del Interior y precandidato a senador de Unión por la Patria (UxP), Eduardo "Wado" de Pedro, sostuvo este lunes que los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) "en materia económica vienen a profundizar lo que hicieron en el 2001 y entre el 2016 y 2019 y vienen por los derechos de los trabajadores".

De Pedro efectuó estas declaraciones a Radio Provincia, tras participar en La Plata de la charla "Memoria y Democracia", organizada por el Centro de Estudiantes "Laura Carlotto" de la Escuela Normal 1 "Mary O. Graham", junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

"Toda actividad que hago junto a Estela de Carlotto para mí es un honor, un placer y me hace bien al corazón. Con lo cual siempre cuando puedo compartir algo con las Madres o las Abuelas me hace muy bien. Siempre que me invitan a una escuela secundaria a charlar con jóvenes vengo. Y sobre todo cuando es con pibes y pibas para charlar sobre el presente y el futuro porque es importante prestarle atención a lo que ellos y ellas dicen", explicó sonriente.

Destacó que "venimos de una pandemia donde estos pibes y estas pibas pusieron muchísimo, eran el sector de la sociedad que no tenía perjuicio por este virus y ellos pusieron el cuerpo; se quedaron en sus casas en años tan importantes como la adolescencia; con lo cual vengo a agradecerles eso y simplemente a escucharlos".

Consultado sobre la marcha de la campaña para las PASO, De Pedro dijo confiado que "viene muy bien, venimos creciendo mucho, trabajando mucho y ordenando el territorio".

Respecto a las declaraciones de la precandidata de JxC Patricia Bulrrich sobre un virtual perdón a represores, De Pedro sostuvo que "me preocupa mucho lo que piensan y lo que quieren hacer".

"En materia económica vienen a profundizar lo que ya hicieron en el 2001 y entre el 2016 y 2019. Vienen por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vienen a hacer más rápido y más fuerte todo lo que no les salió bien en la gestión de Mauricio Macri. Por eso, es importante escuchar y leer las propuestas porque lo que están diciendo sólo es una partecita de lo que van a hacer", alertó.

Sobre la reciente restitución de la identidad del nieto 133, expresó que "cada vez que tenemos un nieto o una nieta nueva es la confirmación de que no bajar los brazos tiene sus frutos".

"Cada vez que tenemos un nieto o una nieta nueva nos confirma que tenemos razón cuando decimos que la militancia, las luchas y las convicciones son para siempre. Por eso hay que seguir militando, hay que seguir luchando hasta que encontremos hasta el último de las nietas y los nietos", remarcó.