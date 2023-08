Sergio Massa aseguró que la oposición planea eliminar las vacaciones pagas, las indemnizaciones y el aguinaldo

"Ellos hablan de costo laboral mientras que para nosotros el trabajo es dignidad y eso no se negocia", expresó Massa en un acto convocado por la CTA.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, advirtió que la oposición busca "eliminar las vacaciones pagas, las indemnizaciones por despido y el aguinaldo" y aseveró: "No nos tiembla el pulso a la hora de defender las mejora del ingreso en la Argentina. En un acto organizado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en el Sindicato de las Telecomunicaciones Foetra, Massa señaló que las propuestas de la oposición son prehistóricas ya que suponen un retroceso en derechos laborales. "Hoy nos discuten principios como la ultraactividad laboral. Están planteando la eliminación de aguinaldos, vacaciones pagas y las indemnizaciones por despido. Ellos hablan de costo laboral mientras que para nosotros el trabajo es dignidad y eso no se negocia", expresó el ministro. Acompañado por su candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, y el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, entre otros dirigentes sindicales, Massa reconoció que el gobierno tiene deudas pendientes con los trabajadores y los jubilados. "Sabemos que hay compañeros nuestros y ciudadanos que en el 2019, después del endeudamiento más grande del mundo, la caída de empresas más grande de la historia argentina con 23 mil pymes cerradas, el despido 230 mil trabajadores industriales del mercado del trabajo; fueron a votarnos con esperanza pensando que muchas de las cosas que habían perdido a lo largo de esos años la iban a recuperar más rápido y hoy están en su casa con algún grado de desilusión o enojo", manifestó Massa. A ese sector del electorado el candidato de Unión por la Patria les prometió trabajar para que recuperen lo perdido ya sea "por la vía de la paritaria, de una suma fija, de asignaciones familiares o por la reducción del impuesto a las ganancias". "No nos tiembla el pulso a la hora de defender las mejora del ingreso en la Argentina. Sabemos que cuanto mejor están los jubilados y los trabajadores en capacidad de consumo y en términos de ingreso más crece nuestra economía, más crecen las pymes y mejor funciona nuestro sistema en términos de desarrollo económico", completó.