Mourinho y una llamativa frase sobre Dybala: “Por fin puedo dormir como un bebé”

El entrenador de la Roma celebró que la cláusula de rescisión del argentino venció.

José Mourinho, entrenador de la Roma de Italia, elogió una vez más al delantero argentino Paulo Dybala y manifestó su satisfacción por tenerlo una temporada más en el plantel.

"La cláusula de rescisión de Dybala venció el 1 de agosto así que por fin puedo dormir como un bebé", dijo Mourinho en una entrevista concedida al diario italiano Corriere Dello Sport.

Dybala, de 29 años y oriundo de la localidad cordobesa de Laguna Larga, hizo su debut en Roma en el amistoso ante Tottenham de Inglaterra, con triunfo por 1 a 0, el pasado 30 de julio de 2022, luego de su paso por Juventus. El cordobés se ganó el cariño de los hinchas y la admiración del propio Mourinho.

"Es de los jugadores de más alto nivel con los que me he cruzado y para nosotros es oro, no podemos renunciar a él", afirmó el ex DT del Real Madrid de España e Inter de Italia, entre otros.