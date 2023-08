Los dos días que sellarán el futuro de Sergio Massa como ministro y candidato

Serán clave el domingo 13, por el resultado electoral; y el lunes 14, por la reacción de los mercados.

Por Eduardo Paladini

Para Clarín

- ¿A cuánto se fue el blue? ¿A 600?

- No, no, 594 todavía.

- Uy, la puta madre.

Apenas habían pasado las tres de la tarde de este lunes y un importante candidato de Unión por la Patria aceptó una charla off the record con Clarín. Casi sin que medie pregunta, el dirigente indagó por el tema económico que atraviesa a toda la política.

Aunque por momentos parecieran hablar de otra gestión y otro país, en el oficialismo son conscientes de que el 13 y el 14 de agosto se juega el futuro de su ministro y candidato Sergio Massa. Con una ecuación que genera adrenalina y temor: según lo que ocurra en las urnas el domingo, reaccionarán los mercados el lunes.

El Gobierno llega a las PASO en una situación delicadísima. La divisa cerró finalmente ayer a 596 pesos, por lo que muy probablemente pase el umbral psicológico de los 600 antes de la votación. ¿Es mucho? En una empresa extranjera de primer nivel confiaron a este diario que trabajan en su presupuesto 2024 "con un dólar blue de 1.000 pesos y uno oficial de 600". Futurismo.

A favor de Massa, de cara a las PASO, al menos no se conocerá el número de la inflación nacional de julio. En contra, las consultoras anticipan que será mayor al de junio y la Ciudad se anticipó difundiendo un 7,3%.

El plan original de Massa apenas asumió en el ministerio, según le consta a este diario, era que el índice de precios se estabilizara en 4% en diciembre (2022) para bajar a 2% en marzo (2023) y entonces sí largar la candidatura presidencial.

Luego, el ministro y su equipo hablarían en público de una "inflación del 3% para abril", más adelante aclararían que se referían a que "empiece en 3%", después explicarían que "dijimos 3% para que no sea del 10%"... Relato Massa.

En su año como ministro, apenas una vez pudo anunciar un índice de precios que comenzara con 4%. Y raspando: fue 4,9% en noviembre del año pasado. Al mes siguiente ya subió a 5,1%. Después, nunca más bajó del 6% y será difícil que lo haga antes de que Massa deje el cargo. Se trata de la principal preocupación de los argentinos.

La obsesión por Grabois

¿Y ahora? "Todos nos preguntamos qué va a pasar el 14. No hay dudas de que impactará el resultado electoral. Cuanto mejor le vaya a Sergio, menos incertidumbre económica. El escenario ideal es que sea el más votado individualmente y que en la suma Juntos no quede tan lejos. El intermedio, es que Grabois saque 7 u 8 puntos, pero seguir competitivos. El tercero es el de catástrofe, que vaya toda la gente que dice que no va a ir a votar para castigarnos", analiza una fuente del oficialismo. El mismo dirigente asegura que "la gran obsesión hoy de Sergio no es el dólar; es que no crezca mucho Grabois".

Un consultor que conoce como pocos la intimidad del kirchnerismo habla de un escenario "complicadísimo" para el Gobierno. Sin demasiado intercambio, también introduce solo el fantasma del dólar. "Que te suba un 20% en dos semanas, antes de la elección, muestra la impericia o que te quedaste sin herramientas. No se te puede escapar. Y estamos hablando si la inflación será de 110% o 140%. Como escribieron ustedes, el peronismo se encamina a su peor elección de la historia"



Otro analista, que trabajó junto a los Kirchner cuando vinieron de Santa Cruz y sigue orbitando ese espacio, se muestra más optimista: "Hace unos meses, la duda era si te ibas en helicóptero. Ahora, Massa está en la cancha. ¿El dólar a 600? Una vez que elegiste a tu ministro de Economía como candidato con esta inflación sabías que podía pasar. El 6% es malo, pero la duda es si con otro no estarías en 20%".

Cerca del ministro simulan normalidad y aseguran que el "equipo está trabajando". Luego, enumeran "los ejes crecientes que la gente ve en Unión por la Patria y en Massa, y que hacen que estemos creciendo: firmeza, orden, acuerdos, capacidad, unidad y determinación".

- ¿Pero cómo les impacta el dólar en la campaña?, insiste Clarín.

-.... (silencio).

¿De eso no se habla?

El mismo silencio sobre el dólar llamó la atención este lunes en la última reunión de voceros de campaña, con Antoni Gutiérrez-Rubí. En un encuentro algo desordenado, con más asistentes de los previstos, el asesor español arengó otro vez sobre "las virtudes" de Massa para defenderlo en los medios. Pero del dólar, ni mu.

Wado de Pedro fue otro de los que tomó la palabra y tampoco se refirió a la cuestión económica. Prefirió hacer una arenga típica de recta final de campaña.

Algunos de los dirigentes que participaron del encuentro se quedaron con sabor a poco. "Todo muy lindo, pero lo primero que nos preguntan si nos hacen una nota es sobre el dólar a 600 y la inflación. Y no nos dieron argumentos para replicar", contó uno de ellos. Y cerró, alarmado: "Ojo porque podemos estar entrando en un espiral complicado. Hablé con un conocido de una casa de cambio y me dijo 'no vendo. Ni a 600 ni a 1.000'".