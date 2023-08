"Si nos toca perder, vamos a acompañar a Massa pero no firmando un cheque en blanco"

Así lo consideró el precandidato presidencial por Unión por la Patria, Juan Grabois, durante un diálogo con Radio Panorama. "Creemos que podemos hacer una excelente elección, cada voto va a demostrar con que no todos estamos de acuerdo con que Sergio Massa sea la voz única dentro del movimiento nacional y popular".

El país ingresó en la cuenta regresiva para las elecciones primarias de este domingo y los candidatos refuerzan sus conceptos en el afán de obtener el apoyo popular en las urnas.

Durante un contacto con "Buen Día Santiago", Juan Grabois, quien medirá fuerzas con Sergio Massa en la interna de Unión por la Patria, dio algunas consideraciones sobre sus proyectos políticos y económicos y anticipó que "si nos toca ganar, vamos a ser un excelente gobierno: popular, revolucionario y humanista".

Grabois consideró además que, en caso de perder la interna, su espacio va a "a acompañar pero no firmando un cheque en blanco".

"Creemos que podemos hacer una excelente elección. Cada voto va a demostrar con que no todos estamos de acuerdo con que Sergio Massa sea la voz única dentro del movimiento nacional y popular, donde Cristina Kirchner aportó tanto con su esfuerzo. No creemos que Massa sea la representación más nítida".

Agregó que su propuesta tiene un impronta humanista en la que "se pone el ser humano en el centro" siguiendo en ese sentido "el pensamiento del Papa Francisco"

"La pobreza, la miseria, el desmonte, la megaminería, los agrotoxicos, traen consecuencias y son parte de una cultura del descarte que no es humana porque la vida de cada persona tiene valor".

Se refirió a la propuesta de "tierra, techo y trabajo" como un eje central. "En Argentina tenemos escasez de muchas cosas pero no de tierra. Cuando hablamos de trabajo nos referimos a proteger a quienes están empleados pero también a quienes están en la economía informal y que no tienen ingresos básicos u obra social. Buscamos recuperar los derechos laborales que les fue robando el sistema a lo largo de los años, así como recuperar la economía social y las cooperativas"

Grabois subrayó además la necesidad de "urbanizar los barrios populares, erradicar el hacinamiento criticó, integrar a la comunidades y en los centros urbanos terminar con esta forma de neofeudalismo que es dejar el 30% de tu sueldo en un alquiler porque no pudiste construir tu casa debido a la injusta distribución de la tierra".

"El trabajo es la mejor política social, eso es obvio, pero es suponer que la gente no trabaja y que vive de arriba. En los tres sectores -público, privado e informal- los trabajos están mal pagos, así que planteamos que tiene que existir un salario básico universal. Tiene que haber una política de eliminación del hambre y de la pobreza, que se puede financiar reduciendo los privilegios que tienen los jueces federales que no pagan impuesto a las ganancias. También implica reconocer que una madre que se queda en su casa a cuidar a su hijo, hace un trabajo no remunerado, y el aporte de los trabajadores informales mientras vamos hacia una normalización de su situación.

Destacó además que "hay otras formas de trabajo que van desde la artesanía hasta el reciclado que se hacen de manera familiar o con cooperativas, que todavía no son beneficiados por la seguridad social".

"Creemos que con una inversión relativamente baja se puede resolver el tema más crítico que tiene que el país que es el hambre", aseguró.