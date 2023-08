Todo lo que tienes que saber sobre la droga inyectable para tratar la obesidad que estará disponible en Argentina

El doctor Franklin Abalos, destacado diabetólogo y especialista en obesidad, contó todos los beneficios de la semaglutida, aclarando que si bien es una gran ayuda en el tratamiento, la lucha contra la obesidad debe acompañarse de un cambio de hábitos.

En una reveladora entrevista en vivo en el programa "El Dueño de la Tarde" de Radio Panorama, el destacado diabetólogo y especialista en obesidad, el Dr. Franklin Abalos, compartió valiosos detalles sobre la reciente autorización de la droga Ozempip (semaglutida) por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su uso en el tratamiento de la obesidad. El Dr. Abalos es miembro de un centro de investigación local y ha sido una voz influyente en el campo de la endocrinología.

Un nuevo enfoque en la lucha contra la obesidad

La droga Ozempip, que es una "prima" de la liraglutida, ya utilizada en Argentina para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ha sido aprobada ahora para el tratamiento de la obesidad. Esta aprobación llega después de su exitosa utilización en países como Estados Unidos, donde la droga ganó popularidad mundialmente, en parte gracias al respaldo de figuras del espectáculo.

Una dosis reforzada

La ANMAT ha dado luz verde a la comercialización de una presentación de Ozempip con dosis más elevadas, lo que se espera que sea un paso significativo en la lucha contra la obesidad. Se trata de una forma inyectable que se administra una vez por semana. Sin embargo, el Dr. Abalos enfatiza que el tratamiento no es una solución mágica. Acompañar la inyección con un plan de alimentación, actividad física y buenos hábitos de sueño es esencial para maximizar los resultados.

Una perspectiva médica integral, más allá de perder peso: "Son todas buenas noticias"

El Dr. Abalos subraya que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere atención médica a largo plazo. En sus palabras: "La obesidad en primer lugar es una enfermedad. No hay magia ni es un tratamiento curativo. Requiere un seguimiento médico. La obesidad es una enfermedad crónica, y el tratamiento debe ser crónico, es decir, de por vida".

Además de sus efectos en la reducción del exceso de grasa, Ozempip también presenta beneficios positivos en la esfera circulatoria y cardiovascular, ofreciendo protección en áreas como la cardiología y lo cerebrovascular. El Dr. Abalos comenta: "Son todas buenas noticias respecto al mecanismo de acción de estas drogas".

Desafíos y oportunidades

Aunque este avance en el tratamiento de la obesidad es alentador, el Dr. Abalos señala que el principal obstáculo es el alto costo del medicamento. A pesar de esto, dado que el tratamiento es prolongado y ya fue aprobado por ANMAT, aclaró que es un paso importante ya que debería estar cubierto por las obras sociales. El costo oscila entre los $50.000 y $70.000 por mes.

Un complemento, no una sustitución

El Dr. Abalos aclara que Ozempip no reemplaza los tratamientos para la hipertensión, la diabetes ni la obesidad, sino que actúa como una herramienta de apoyo en la lucha contra estas afecciones. También hace hincapié en que el medicamento no causa "efecto rebote", sino que, si no se mantienen hábitos saludables, el cuerpo tiende a regresar al peso anterior una vez que se suspende el medicamento.

La lucha contra la obesidad:¿señales de alerta o educación alimentaria?

El Dr. Abalos insta a la sociedad a cambiar su perspectiva sobre la obesidad. Insiste en que la obesidad es una enfermedad y no debe ser estigmatizada. En lugar de etiquetar a las personas por su condición, debemos tratarla como una enfermedad crónica que requiere apoyo médico y atención personalizada a lo largo de la vida.

El Dr. Abalos destaca que la obesidad no solo se trata de apariencia, sino que es un problema de salud que conlleva la presencia de enfermedades. Es fundamental abordarla desde la infancia, fomentando hábitos saludables en la familia y la sociedad en su conjunto. Esta mirada preventiva es clave para evitar problemas futuros relacionados con la obesidad.

En resumen, la aprobación de Ozempip para el tratamiento de la obesidad marca un paso significativo en la lucha contra esta enfermedad. Si bien el camino hacia la pérdida de peso y la salud óptima sigue requiriendo esfuerzo y compromiso, la introducción de esta nueva herramienta farmacológica brinda esperanza a quienes luchan contra la obesidad.