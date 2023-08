Liga Santiagueña: el viernes se jugarán las revanchas de los cuartos de final

Se programaron los partidos de vuelta de las Copas de Oro y de Plata del certamen.

La Liga Santiagueña de Fútbol no detendrá su andar a pesar de las Elecciones PASO de este fin de semana. Por ello se adelantaron los partidos de revanchas tanto de los cuartos de final de la Copa de Oro como de la primera fase de la Copa de Plata.

Programación (resultados de la ida):

Copa de Oro

Viernes 11

15.00 - Unión Santiago vs. Central Argentino (0-1)

16.00 - Sarmiento vs. Comercio (1-0)

16.00 - Sportivo Fernández vs. Central Córdoba (1-0)

16.30 - Vélez de San Ramón vs. Independiente de Beltrán (3-3)

Copa de Plata

Viernes 11

14.00 - Villa Unión vs. Atlético Forres (1-2)

14.30 - Estudiantes de Huaico Hondo vs. Yanda (0-0)

16.00 - Defensores de Forres vs. Union de Beltrán (4-3)

16.00 - Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago (0-0)