Estefi Berardi detalló los motivos por los que inició acciones legales contra Yanina Latorre

La panelista confirmó que hay una investigación en curso para llevar a juicio a su excompañera tras su abrupta salida de LAM.

Estefi Berardi fue entrevistada en Socios del Espectáculo y explicó cuáles son las razones por las que llevará a juicio a Yanina Latorre.

Si bien ya era de público conocimiento que la exangelita había renunciado a LAM por los maltratos de la periodista, esta vez se sinceró y confirmó que iniciará acciones legales contra ella.

Respecto a las reiteradas acusaciones por los supuestos chats explosivos donde confirmaría que Estefi y Federico Bal habrían tenido relaciones sexuales, aclaró: "A mí que me relacionen con Fede no me ofende, ese no fue un problema, nos matamos de la risa, pero no le voy a hacer juicio a América".

"Cuando yo inicio acciones legales es por la agresión, por usar un tema, agredir a una persona, difamar o inventar, eso no lo voy a permitir", agregó.

Sin embargo, en el programa insistieron y quisieron saber los motivos por los que se cansó de su excompañera: "Mis acciones legales fueron por las mentiras que no pienso repetirlas porque no me hicieron bien, en su momento, y son contra Yanina Latorre".

"Yo soy la número siete que la denuncia, ella lleva todo a un extremo tan personal que por algo la denuncian tanto. Por ahora es solo ella pero eso lo maneja mi abogado, Martín Leguizamón, yo no puedo hablar de la causa por ahora. No puedo contar nada de la estrategia porque me van a matar", detalló.

Además, aseguró que "quiso hablar las cosas con la periodista fuera de cámara, pero nunca le atendió el teléfono".

Estefi Berardi

Por otro lado, Rodrigo Lussich, conductor del programa, le preguntó cómo fue su experiencia laboral con ella, y expresó: "Yo una vez dije que por ahí se obsesiona con una de sus compañeras y sigue hasta que la cansa y nos terminamos yendo, como le ha pasado a muchas". Y sentenció, muy tajante: "A mí me hartó".