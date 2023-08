El mensaje de Jada Pinkett Smith tras superar la alopecia

La actriz Jada Pinkett Smith estuvo en el foco por su problema el cual fue motivo de burla por parte de Chris Rock en los Oscars 2022.

Sin dudas la ceremonia de los Oscars 2022 estuvo marcada por una situación que nadie esperaba: el golpe de Will Smith a Chris Rock. Rock realizó una broma de mal gusto comparando a Jada Pinkett Smith con la teniente O’Neil del film G.I. Jane por la alopecia que sufre la también actriz estadounidense y Smith reaccionó. Tras la broma, Will Smith no dudó en subirse al escenario y golpear en la cara a Chris Rock. Luego, le dijo que no hablara más de su mujer y el ambiente de los Oscar 2022 se puso muy tenso.

Tras esos hechos, pasó mucha agua debajo del puente, y en el día de ayer, Jada publicó en su Instagram una gran noticia: está venciendo la alopecia que la aqueja desde hace más de cinco años. “Estaba en la ducha un día y tenía solo un puñado de pelo en mis manos y pensé, ‘oh, Dios mío, ¿me estoy quedando pelada?’. Fue uno de esos momentos donde estaba literalmente temblando de miedo. Por eso me corté el pelo y por eso lo sigo cortando”, afirmó cuando se enteró de su condición.

“El pelo está actuando como si estuviera tratando de volver. Todavía tengo algunos puntos problemáticos, pero ya veremos”, escribió en el posteo que subió a su muro de Instagram.