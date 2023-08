Mauricio Macri le respondió a Cristina Kirchner: "Debería ser un poco más seria, no tan chabacana"

El expresidente insistió en la necesidad de dejar atrás las “ideas destructivas” y enumeró “cinco mentiras” del relato kirchnerista

Mauricio Macri ofreció respuesta a Cristina Kirchner en LN+, luego de que la actual vicepresidenta arremetiera contra el referente del Pro -a través de Twitter- por dichos vinculados al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el cepo cambiario. “Debería expresarse de manera un poco más seria, no tan chabacana”, opinó Macri.

En diálogo con Jonatan Viale, el expresidente dijo: “Primero, ella debería recordar que es vicepresidenta en ejercicio y expresidenta. Debería expresarse de una manera un poco más seria, no tan chabacana. Segundo, yo creo que lo importante no es que pierda Cristina [Kirchner], [Sergio] Massa, [Alberto] Fernández o La Cámpora. Lo importante es que dejemos atrás estas ideas destructivas, que nos han empobrecido, toda esta narrativa”.

Acto seguido, Macri procedió a enumerar “cinco mentiras” del relato kirchnerista. “La primera es que se puede emitir y que no pasa nada, desconociendo que eso trae inflación y deuda. Ellos recibieron superávit de Duhalde y equilibrio nuestro. No tenían por qué endeudarse”, le reprochó al oficialismo.

“Segundo, la deuda. Ellos no nos desendeudaron. Mentira. Este es el gobierno en la historia de la Argentina que más deuda tomó. No mientan más”, sostuvo mientras señalaba a una pantalla en la que se exhibía justamente el posteo que la vicepresidenta hizo a horas del mediodía de este martes.

Al momento de exponer sobre la “tercera mentira”, Macri mencionó al FMI: “Dicen que un organismo de gente mala, que te quiere perjudicar. Yo tomé una decisión de la cual no me arrepiento que fue aceptar la ayuda del mundo, porque el Fondo representa al mundo. Tanto representa al mundo que la tasa que cobran es simbólica, es menos de la mitad de la que cobran los bancos comerciales. Es seis veces menos que la está usando Massa quemando bonos de la Anses para sostener el contado con liquidación”.

“La mentira se completa en que, por culpa del Fondo, se produce todo esto. ¿Le pagaron al Fondo? No, no le pagaron nada. Le pidieron y le deben más. Solamente le pagaron deudas del período de ellos que vencían y que ya el sistema financiero mundial no quería refinanciar porque había riesgo de que vuelvan ellos”, sumó.

“La cuarta mentira, que ella también me echa en cara… Por suerte, todo el mundo recuerda que estuve en contra… Es la confiscación y posterior expropiación de YPF, el negocio más oscuro de la historia de la Argentina, que le va a costar a los argentinos más de 10 mil millones de dólares. Encima, detuvieron el envión del desarrollo petrolero porque esa maniobra demoró el desarrollo de Vaca Muerta. Mientras tanto, ella se vanagloria empezando su campaña con Massa con esa ‘genialidad”, resaltó.

“Y la segunda ‘genialidad’, con la que también estuve en contra, es Aerolíneas Argentinas, otro disparate que nos lleva costando 10 mil millones de dólares. Hasta Lula, que es amigo de ellos, se dio cuenta que no era necesaria una aerolínea del Estado. Y si no nos ponemos de acuerdo con eso, y no quiero ser dramático, la Argentina no tiene futuro. El Estado no tiene que estar en un lugar que no es necesario y donde el privado lo hace bien”, sumó a continuación.

Y completó: “Es una mentira tras de la otra justificando que unos pocos se apropien del trabajo de los argentinos. Acá tenemos que volver a respetar la cultura del trabajo, del mérito. Hay que terminar con este cuentito de que el Estado nos va a resolver todo y anula todas las voluntades y las capacidades. Ese es el cuento que nos llevó al 50 y pico de pobreza entre todos los jóvenes. Esto lo tenemos que terminar abrazando las ideas en las que siempre creímos”.

Sergio Massa como “el gran camaleón” y “ventajita”

Tras concluir su contestación a la presidenta del Senado, Macri hizo foco en el actual ministro de Economía y precandidato a presidente en Unión por la Patria. “Es el gran camaleón que se va a adaptando a lo que sea”, dijo al momento de caracterizar a Sergio Massa.

“Cuando le convenía meter a los chicos de La Cámpora en cana, decía eso. Ahora que le conviene ser cristinista de la primera hora, va para el otro lado. Si la cosa cambiase, Cristina es la primera que lo sabe, va a volver a cambiar. Es así. El esquema de ventajita es así. Ventajita nunca se fue”, explicó.

Advirtió luego que la “forma de ser” del titular del Palacio de Hacienda “es contagiosa” y que “intoxicó” tanto a referentes oficialistas como opositores: “Está lleno de gente con esa misma lógica, que no defiende una idea, un sueño, un compromiso. En vez de comprometerse con algo, ven lo que les conviene a cada día y cada hora. Y es algo que también pasa en JxC. Hay dirigentes que van cambiando según la encuesta. Yo les digo a todos que abracen una idea, una sueño. No piensen siempre en la cortita”.

La disyuntiva Larreta-Bullrich y la figura de Milei

Respecto de la interna entre el jefe de Gobierno porteño y la exministra de Seguridad, el exmandatario comenzó por dar un mensaje de unidad: “Yo mantuve la relación con ambos me he comprometido con los dos, a ayudarlos a partir del 14 de agosto porque la prioridad es esa”.

Sin embargo, planteó una diferencia central con Horacio Rodríguez Larreta y en favor de Bullrich . “Obviamente, él [Horacio Rodríguez Larreta] cree que ese cambio está supeditado a esa mayoría más amplia. Yo creo que no podemos supeditar el cambio a un conjunto de gente que no quiere un cambio. Sería entregarnos”, sentenció.

Macri habló además del también precandidato y economista Javier Milei, y destacó: “Lo respeto, representa una parte importante de la Argentina. Hablamos varias veces. No tenemos una relación de amistad pero jamás me mintió y las cosas que dicen son las que suceden. No estoy de acuerdo con las formas en las que se refiere a personajes de Juntos por el Cambio. Espero que, cuando JxC gane la presidencia, él acompañe en las reformas que hay que hacer. Nos permitiría tener mayoría en el Congreso”.

“Al cepo hay que sacarlo lo más rápido posible”

Frente a la posibilidad de Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno, y con el foco puesto en lo económico, el expresidente insistió en la necesidad de “volver a equilibrio”. Para ello, consideró necesario “sacar el cepo lo más rápido posible”. “No hay otra alternativa”, sentenció el referente del Pro.

Y se explayó: “El cepo sirve cuando tenés dólares. Si no tenés nada, ¿de qué sirve el cepo? El BCRA está vacío. Saquearon el Banco Central. No solo se han gastado los yuanes. Han manoteado los depósitos en dólares de la gente, no pagan las importaciones y empezaron a embargar el oro. Necesitamos que la Argentina vuelva a la normalidad, a la sensatez. Hay que recrear la confianza. Tenemos que destrabarnos. ¿Quién va a sacar los dólares debajo del colchón y cambiarlos si no sabe si los va a poder recuperar?”.

“Creo que esto es posible. Siento que hay un cambio de fondo en la Argentina. Hay una vocación. Nosotros estamos mucho más preparados, tenemos experiencia. Vamos a tener más diputados, más senadores y la coalición está más sólida. Eso no quita que el arranque vaya a ser más duro que en el 2015, porque estamos frente a un gobierno que ha decidido hipotecar el futuro de los argentinos. Pero vamos a ordenarnos en el 2024 y de ahí viene 20 años de crecimiento en la Argentina”, cerró.