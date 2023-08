Horacio Rodríguez Larreta sobre Sergio Massa: "Es parte protagónica del kirchnerismo, ha fracasado"

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación apuntó este miércoles contra Sergio Massa y también contra Axel Kicillof.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó este miércoles contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof por su gestión, y contra Sergio Massa, como integrante del oficialismo.

“Estuve con (Diego) Santilli ayer en Florencio Varela, y vimos el nivel de indigencia y de abandono del Estado que hay. La desidia de (Axel) Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires con la gente más humilde es una cosa aberrante”, aseguró el alcalde porteño en diálogo con Radio La Red.

Y agregó: “Lo que me hinchó las pelotas fue ver ayer los chiquitos yendo a la escuela y teniendo que pasar por un puente que son dos tablitas y los padres diciendo que los tienen que acompañar o directamente no mandarlos a la escuela por la inseguridad. Me hincha las pelotas la realidad de los argentinos que la están pasando realmente mal”.

Asimismo, Larreta volvió a pronunciarse sobre sus diferencias con el actual Ministro de Economía y también aspirante a Jefe de Estado, Sergio Massa. “Massa es parte protagónica del kirchnerismo, que ha fracasado. Los números son contundentes. Todo ha empeorado con este gobierno”.