"El único que la pasa bien con todo esto es Alberto Fernández"

A días de las PASO, el licenciado Osvaldo Granados se refirió a las posturas de los principales candidatos.

A pocos días de que se defina la lista de candidatos a presidente para las próximas elecciones generales, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna diaria en Radio Panorama, en la que analizó las posturas y discursos de los principales precandidatos.

“Es indudable que hay dos sectores. Dos formas diferentes de marcar las cosas”, aseguró Granados. “Larreta dice que hay que construir una mayoría sólida porque hay que sacar leyes, se vota por mayoría, hay que actuar en concenso... por otro lado, Bullrich dice que la idea del concenso no le sirve, que hay que arrasar con todo, que no hay que golpear la puerta si no que hay que tirarla abajo”.

“Del otro lado tenemos a Massa que hace un acto en la CGT, que a este gobierno no le hizo ningún paro. Massa va a hacer un acto con una inflación del 120% en un año. Según las cifras del INDEC hay dos millones más de pobres, la indigencia también subió y la pobreza infantil en el conurbano bonaerense es más alta que nunca, el trabajo en negró alcanzó el 42%, el trabajo en blanco creció casi nada y los sueldos están por debajo de la inflación. Con todo esto la CGT nunca le hizo un paro y lo alienta con cantos de cancha. Es una CGT muy rara...”, cuestionó el especialista respecto al marco de sitación de Massa.

A su vez, destacó que “el único que la está pasando bárbaro es Alberto Fernández porque se desentendió de todo y en los próximos días va a viajar a Paraguay, India, Chile, New York, Pekín y ahora agregó Cuba. No le importa nada de lo que está pasando aquí”.

“Mientras tanto, el mercado cambiario está viendo para dónde va después de este domingo. ¿Va a subir el dólar el lunes que viene? Depende quien gane...”