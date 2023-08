Crimen de Morena en Lanús: Sergio Berni aseguró que “el caso ya está cerrado”

El ministro de Seguridad bonaerense expresó su pesar por el asesinato de la menor a manos de motochorros.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ofreció declaraciones a C5N respecto del asalto y asesinato de Morena, una niña de 11 años oriunda de Lanús, a manos de motochorros. El funcionario bonaerense calificó el hecho de “lamentable y conmovedor”, dijo que “el caso ya está cerrado” -hay varios detenidos, entre ellos los dos presuntos responsables del homicidio- y que situaciones “se resuelven fácil en la Argentina pero tiene que haber una voluntad de todos”.

“Primero, es un hecho lamentable, triste y conmovedor. No hay palabras para describirlo. Segundo, el caso ya está cerrado. Hay varios detenidos, secuestramos la moto y los cascos. Por ende, para la fiscal el caso está cerrado”, detalló Berni. Aclaró además que “los principales detenidos son dos mayores de edad”.

“Esto es la crónica de una muerte anunciada. Se empieza robando un celular y se termina matando a alguien. El problema que tenemos es que nadie sabe, nadie quiere y nadie puede. Yo creo que a nadie le interesa poder ordenar los elementos del Estado para que no pasen estas cosas. Esto no lo tendríamos que estar discutiendo”, sostuvo.

Y completó: “Lamentablemente le digo que esto en la Argentina se resuelve fácil pero tiene que haber una voluntad de todos los actores del Estado para terminar de una vez y para siempre con esto, que te puedo asegurar que no es difícil… No es difícil terminar con esto”.

En defensa propia, Berni alegó: “La cara y las víctimas las ponemos nosotros. Esto que le pasó hoy a esta nenita le puede pasar a mi hijo, a su hijo, a cualquiera. Ellos están muy cómodos”. E insistió una vez más: “La cara y las víctimas las ponemos nosotros. Eso es completamente inadmisible”.



Consultado respecto de cuáles son los elementos que el Estado debe ordenar para ser más efectivos en la lucha contra la inseguridad, profundizó: “Los jueces y fiscales tienen que trabajar, tenemos que tener una Justicia que active. Con esta metodología de que una personas que roba un celular, no va preso, eso lo convierte en un futuro homicida”.



“No es tan difícil. No estamos peleando con el Cártel de Sinaloa. Hace ocho años que vengo diciendo lo mismo. Al principio me trataban de loco, después empiezan a escuchar. Espero que alguna vez todos los instrumentos del Estado se pongan de acuerdo y trabajen en consecuencia. ¿Tan difícil es?”, cerró el ministro de la Provincia.