Margot Robbie habló sobre el fanatismo de la audiencia sobre sus pies

La actriz Margot Robbie se siente halagada por los fans que buscan fotos de sus pies en internet.

Margot Robbie es tendencia en todo el mundo por su trabajo en Barbie, la película recientemente estrenada que ya llegó a un billón de recaudación en taquilla. Recientemente, habló de un suceso muy particular que le pasa.

Robbie habló sobre cómo la audiencia tiene cierto fanatismo por sus pies. “Empecé a trabajar y estaba a otras cosas por lo que no me había buscado en Google antes y cuando escribí ‘Margot Robbie’…pero antes de terminar de escribir ‘Robbie’, la búsqueda ‘Pies de Margot Robbie’ me saltó a la vista.”, dijo en una entrevista para CinemaBlend.

También, comentó que vio muchas fotos de series y películas en las que aparece y un zoom a sus pies en cada escena.

Ante esto, la actriz dijo que se siente “halagada porque la gente esté nerviosa por ver sus pies“.

Margot Robbie