Nicole Neumann habló de su relación con Indiana y dio detalles de su cumpleaños de quince

Como pocas veces, la modelo habló a fondo de la complicada relación que mantiene con su hija mayor, quien la habría denunciado por violencia.

"Trato de no leer nada, pero obviamente estoy al tanto de que se han dicho un montón de cosas, y casi todas son mentira", fue de las primeras palabras de Nicole Neumann sobre la relación con su hija Indiana Cubero en una entrevista con Hola Argentina. "Yo misma impulsé un ‘bozal legal’ para que nadie pueda hablar de la situación conflictiva familiar que involucre a mis hijas, por eso voy a ser la primera persona en respetarlo. Aunque intenté retrasarlo todo lo posible, se me llevó a un lugar donde no me quedó otra opción que acudir a la Justicia, que se está ocupando y tiene todas las pruebas de la verdad. Y también hay una Justicia allá arriba, llamala como quieras, que también está mirando", agregó contundente. Nicole aseveró sobre sus prioridades: "Quiero paz, sobre todo por mis hijas, que son quienes más padecen. Como adulto, tenés más herramientas y lidiás como podés, vas a terapia, charlás con tu pareja, lo manejás. Pero las criaturas no, eso es lo que más me duele. Preferí salir del foco y tomar todas las acciones para protegerlas y hasta renuncié a cosas económicas que me corresponden con tal de tener paz. Pero no hay camino que conforme. Evidentemente no es lo que se quiere lograr del otro lado".