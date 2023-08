Lo confesó: Santi Maratea blanqueó su romance con Guillermina Valdés

Santi Maratea no se guardó nada y sorprendió al brindar detalles sobre su relación con Guillermina Valdés.

Santi Maratea reconoció por primera vez el romance que mantuvo con una exnovia de Marcelo Tinelli tras haber sido descubiertos juntos. El influencer y Guillermina Valdes vivieron un fugaz romance este verano de 2023. Los rumores llenaron los portales y programas de espectáculos. Sin embargo, los protagonistas no se encargaron de aclarar las versiones. Maratea este lunes blanqueó por primera vez la relación con la modelo luego de la difusión de una serie de fotos que los encontró in fraganti comiendo hamburguesas en San Valentín. Las fotos de Santi y Guillermina se difundieron en Intrusos. A través de una entrevista con el tiktoker Enzo Aguilar, el público se enteró que tuvieron un affaire. Aguilar le consultó al influencer: “¿Te jode que te sigan preguntando por el romance con Guille Valdés? ¿Lo vas a seguir negando?”, a lo que él respondió: “No, preguntame”. El entrevistador dijo: “¿Vos entendés que Guillermina Valdés es la ex del padre de la patria televisiva (Marcelo Tinelli) que a su vez él se la quitó al hijo del ‘muchacho como yo’ (Sebastián Ortega)? ¿Cómo vos vas a meterte ahí? ¿Cómo fue?”. “Fue sin querer, qué se yo”, respondió, sin dar muchos detalles Maratea. Entonces, Aguilar quiso saber más información sobre este vínculo del que se sabían rumores, pero nunca había habido una confirmación por parte de ninguno de los protagonistas. “¿Lindo?”, le preguntó. “Sí... yo por lo general no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso no lo supe manejar”, explicó Santi Maratea respecto a la breve relación sentimental.