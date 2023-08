Disney+ también sube sus tarifas y prohíbe compartir cuentas

La plataforma de streaming sigue los pasos de Netflix, su principal competencia, con un incremento de tarifas a partir de octubre de este año.

Disney+ subirá sus tarifas en Estados Unidos a partir de octubre de este año, y en países como España lo hará en diciembre. Además, en 2024 entrará en vigencia a nivel mundial la prohibición de compartir cuentas entre varios usuarios, lo que se asemeja a la decisión impopular de Netflix. El servicio de streaming, que ofrece contenidos de Disney, Marvel, Hulu, Pixar y National Geographic, anunció este miércoles que a mediados de octubre subirá U$S 3 su tarifa sin anuncios publicitarios hasta colocarse a U$S 13,99 para usuarios de los Estados Unidos. También subirá el precio del plan con anuncios, que estará a U$S 7,99. La compañía también aplicará aumentos de tarifas en Europa y Canadá, pero recién a partir de noviembre de 2023. Todavía no está claro el nuevo valor para Argentina. Lo que es seguro es que a partir de 2024 no se podrá compartir cuentas, informó el sitio The Popverse. Según informó el sitio Espinof, de España, el crecimiento de Disney+ se estancó en cuanto a nuevos clientes, y las cuentas compartidas serían uno de los motivos más recurrentes para esa falta de "público cautivo". Se calcula que en el último trimestre la compañía perdió 5,4 millones de clientes con respecto a la cantidad que tenía 12 meses antes, pero quizás esto no se deba a las cuentas compartidas sino al hecho de que Disney+ perdió la licencia para emitir partidos de cricket en India como Disney+ Hotstar.