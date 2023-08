Pidió un peso a cada seguidor para las entradas para Taylor Swift y se volvió viral por el resultado

El método Santi Maratea esta vez fue aplicado por una joven que inició una colecta para regalarle los tickets a su hermana.

A lo Santi Maratea, una usuaria de Twitter inició una colecta para conseguir las entradas para Tylor Swift y se volvió viral por la gran repercusión que tuvo. "Mi hermana vino desmayada a decirme que iban a salir más entradas para Taylor Swift y si cada persona que me sigue me regala UN PESO (UN) le puedo regalar la entrada para su cumpleaños UN (!!!) PESO (!!!)", escribió @lusuaarezz para luego compartir sus datos de Mercado Pago. Lo cierto es que en apenas 11 horas, la usuaria de la colecta había reunido más de $30.000. "No irónicamente voy a llorar", escribió al compartir los buenos resultados. "Estoy a $1000 así que GRACIAS, no entienden lo que hicieron, les deseo que les vuelva el doble. A las almas ortivas que vinieron a putear también les agradezco porque ayudaron a difundirlo y les salió para el 'ort'. Les diría síganla chupando pero nunca contarán con ese privilegio salut", contó este miércoles por la tarde al revelar que el objetivo estaba prácticamente cumplido. Gracias a la gran repercusión que tuvo, @lusuaarezz alcanzó la meta, aunque en medio de la viralización, también fue blanco de algunas burlas.