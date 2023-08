Quieren demandar a Luis Miguel por fraude: "Se trata de un doble..."

Una fan quiere denunciar al artista mexicano y a la productora por una presunta estafa económica y fraude.

La llegada de Luis Miguel a Argentina desató todo tipo de teorías conspirativas. Es que algunos aseguran que no es el artista mexicano el que se sube al escenario del Movistar Arena sino que es un doble. A raíz de estas versiones, una fan quiere denunciar al cantante y a su productora. "Iniciarán una denuncia por estafa Luis Miguel y a la productora. Tengo un colega que me dice que, en el día de mañana, se va a sortear el jurado y la fiscalía que va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel", aseguró el abogado Roberto Casorla Yalet al aire "A la tarde". Al ser consultado por Karina Mazzocco por el motivo específico de la denuncia, el letrado señaló: "Una consumidora asume que se trata de un doble y no del propio Luis Miguel". "¿Lo denunciarían por fraude?", preguntó la conductora, a lo que Casorla ratificó: "Por fraude efectivamente". Acto seguido, en el programa de América se pusieron a repasar las implicancias legales que pueden calificar, en el caso de que fuera real, la teoría sobre su falsa identidad: incumplimiento de contrato, fraude al consumidor, derecho de autor y propiedad intelectual son algunos de los delitos por los que podría ser acusado el artista.