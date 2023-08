Le pidieron que "deje de seguir" a un hombre en las redes y ella respondió de una ingeniosa manera

Una joven mostró en Twitter el impactante pedido que recibió por parte de otra mujer. Enseguida generó repercusión y la autora tuvo que aclarar algunas cuestiones.

En las redes sociales se comparten todo tipo de secuencias relacionadas con las parejas y los respectivos reclamos que hacen por celos. En este caso, una usuaria compartió en Twitter el inesperado mensaje que le llegó de otra mujer, de manera repentina y esperando una respuesta positiva ante su pedido.

La publicación de la cuenta "lusuaarezz" está enfocada a un recuerdo, ya que no sucedió exactamente hace pocos días. Sin embargo, generó repercusión por el contenido de la frase: una chica le pidió si podía "dejar de seguir" a su novio por una llamativa razón.

A las 10 y media de la noche, y un día normal e igual a los otros, Lucía recibió casi una orden en referencia a un hombre. Como contestación, la autora realizó una broma porque no creía lo que estaba viendo. De esta forma, el tuit obtuvo 2 millones de visualizaciones.

"¿Podés dejar de seguir a mi novio, por favor?", comenzó el mensaje de otra mujer. Además, se metió con las imágenes personales que elige publicar la autora de la publicación viral en sus redes sociales. Sin embargo, la contestación no fue para nada acorde al pedido.

"Pedís derechos, pero no sé de qué te quejás, si vivís subiendo fotos en bolas", añadió la novia del hombre en cuestión. Más tarde, Lucía decidió responderle con un chiste: "¡Hola linda! ¿Cómo estás? Obvio", empezó, momento hasta el que parecía coincidir con la petición hecha por quien tenía "inseguridad" con respecto a su vínculo amoroso.

De todas formas, continuó de forma impresionante: "Por $10.000 lo bloqueo para siempre y por $5.000 lo bloqueo por medio año. Avisame cualquier cosa y te paso mi CBU". Debido a los comentarios con diversas preguntas, la escritora del tuit confirmó que no le pagó en ningún momento: "Tanto interés no tenía", opinó.

Entre otras cuestiones, alguien consideró que arruinó el mensaje al meterse con sus fotos, por lo que "se merecía" esa respuesta. Según señaló esa misma usuaria, si hubiese enviado solo la primera parte, quizá hubiese obtenido lo que deseaba.

"Eligió el mal camino. Si venía por las buenas, capaz hasta nos hacíamos compañeras. Yo bloqueo a cada ser que está en pareja y me habla, no necesito que me lo diga la novia", aseguró Lucía en el hilo de Twitter. Por último, se preguntó "quién se cree" para mandar semejante mensaje.