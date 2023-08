Aníbal Fernández destacó el trabajo de la Policía bonaerense en el crimen de la niña en Lanús

Remarcó que el crimen sucedió en un Municipio como el de Lanús, donde su cartera "no tiene jurisdicción".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que el crimen de Morena Domínguez, la niña que falleció en Lanús tras un asalto, es un hecho "intolerable", destacó el trabajo de "inteligencia criminal" realizado por la Policía bonaerense para esclarecer el caso y remarcó que el crimen sucedió en un Municipio como el de Lanús, donde su cartera "no tiene jurisdicción".

"Es un tema que está en una jurisdicción que no tiene nada que ver con nosotros, pero que miramos con mucha atención y dolor. Morir de esta forma a los once años es una cosa impensada e intolerable", sostuvo Fernández en declaraciones a la prensa cuando ingresaba al Ministerio que encabeza.

El funcionario expresó sus "felicitaciones" a la Policía de la provincia de Buenos Aires al considerar que "tiene un muy buen trabajo de inteligencia criminal" y su homólogo bonaerense, Sergio Berni, por el trabajo "sumamente efectivo".

"Si está concluido que es así, mis felicitaciones porque están los dos responsables de semejante bestialidad", afirmó y agregó que "Berni explicó lo que significa la presencia de la droga" en este tipo de hechos.

"En eso coincidimos. Todo lo que tiene que ver con cercanía con este tipo de sustancias agravan las situaciones. Berni mismo decía que los responsables de semejante bestialidad parecía que al final de la jornada no sabían que pasó lo que pasó", apuntó.

Fernández reiteró que al no tener jurisdicción su ministerio en el hecho, "no debe meterse en el tema" y agregó: "Nosotros no participamos y no puedo contar de lo que no participo".

Además, el ministro sostuvo que "la responsabilidad del Estado es limitada" y que "hace muchos años que hay que darle soluciones" a estas situaciones.

"Hemos lidiado con ese tema en el gobierno del (expresidente) Néstor Kirchner y en el de (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner. La catástrofe del 2015 al 2019 nos hizo retroceder y tenemos que empujar para volver al mismo lugar en el que estábamos, mejorando todos los días una situación complicada", explicó refiriéndose a la gestión macrista.

En ese sentido, agregó que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hace publicidad con detenciones "a narcotraficantes" y en ese sentido criticó que "han perdido la vergüenza" y que "el esfuerzo de los otros se lo quedan" para ellos.

"Acá seguimos trabajando en todo lo que propusimos con resultados muy buenos, pero no puedo evitar lo que sucede en este caso", completó.