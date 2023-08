Nazarena Vélez contó su experiencia umbanda tras el suicidio de Fabián Rodríguez

“Fui buscando una respuesta al por qué”, contó la mediática en LAM. Sin embargo, contó su experiencia y sus sensaciones: “Me sentí muy asustada porque de invocan a los espíritus y de repente hay movimientos de cuerpo, están como poseídos”.

Al ser consultada sobre si pretendía comunicarse con su esposo fallecido, dijo: “No sabía a qué iba, me dijeron que me iba a dar paz. Yo estaba casi loca”, admitió.

En cuanto a los rituales, dijo que “muchas veces hay sacrificio de animales” pero eso no sucedió durante su experiencia: “Los pai umbanda hacen todo, vos no hacés nada, solo rezás. Era una fiesta, había comida, empezaban con los tambores, estaban todos vestidos de blanco, esa era la condición, había mucha gente, como 30 personas. Era como una misa, no tuve que pagar. Sí te tiene que aceptar el dueño de la casa, no entra cualquiera. A mí me llevó un amigo que iba siempre”, explicó la mediática.

Nazarena Vélez contó que el ritual se hizo en una casa de Ramos Mejía y que duró cinco horas.

Y detalló: “Yo llegué como cuando llegás a una fiesta de cumpleaños. Quería encontrar una respuesta de por qué se había ido Fabián. Me dio miedo. De repente empiezan a tocar los tambores, a danzar, me quedé a un costado mirando todo. Sentí una energía que no sentí nunca en mi vida, un movimiento de energías. De repente vos estás hablando y le baja una entidad a un pai. Notás movimientos en los cuerpos, se me acercó una mujer y me empezó a hablar en portugués. Tienen movimientos que no hay manera ni que el mejor actor haga eso”.

Sobre su experiencia reveló: “¿Sabés qué me pasó? Entendí que esto no es todo, que hay un más allá, que hay almas y otra cosa más allá de lo que vemos. Eso me dio cierta paz. No entendí nada sobre lo que hizo Fabián pero fue energético para mí”.

“La persona que se me acercó me dio a entender que él me amaba mucho, que lo cuidara a Titi (por Thiago) Tenía mi desconfianza porque sabían quién era yo”, aclaró.

“Debe haber gente que se aprovecha de esto. Me da pena porque tenés que estar muy desesperada para ir”, sostuvo.