La picante confesión de Lourdes Sánchez sobre los "permitidos" en su pareja

La bailarina estuvo invitada al programa de Fernando Dente e hizo una confesión que dejó en jaque al Chato Prada.

Lourdes Sánchez y El Chato Prada fueron como invitados a “Noche al Dente” (AméricaTV) y la pareja habló de todo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una polémica confesión la bailarina: él quedó helado e intentó reaccionar de la mejor manera posible. El productor y la bailarina, futura participante del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli, están en pareja hace doce años y tienen un hijo, Valentín. "¿Tienen algún permitido conversado y blanqueado entre los dos?", les preguntó el conductor Fer Dente. "Yo voy a confesar algo. Creo que algo vos sabés y creo que vos también -miró hacia donde estaba su pareja y hacia donde estaba Dente-. Cuando yo bailé con Fer me pasaron cosas. Yo iba toda montada al ensayo, toda perfumada, y el Negro Carrizo, viste que nos puso varios besos, era porque yo le insistí", reveló Lourdes. "Es verdad, ella tenía ratoneos con vos", afirmó el Chato. "No me invitaron a ningún lado", bromeó el presentador. "Estamos en ese plan, como 'che, qué pasaría...'". Luego Fer preguntó: "¿Nunca sumaron a alguien?". "No", respondió el histórico productor de Tinelli. "No, pero el momento donde lo hablamos mucho es ahí, en ese momento. Nos incentiva más, nos calienta", agregó Lourdes, mientras la cara del Chato iba mutando a bordó.