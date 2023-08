Este sábado finaliza el Ciclo de Cine Debate en Casa del Bicentenario

La cita será en pleno Parque Aguirre, a la altura de Olaechea y Catamarca, con entrada libre y gratuita a las 18 con la proyección de ‘¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret’

Este sábado 12 de agosto a las 18 finaliza el Ciclo de Cine Debate en Casa del Bicentenario con la proyección de la comedia dramática ‘¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret’ (Are You There God? It's Me, Margaret, 2023), de la directora Kelly Fremon.

La cita será en pleno Parque Aguirre, a la altura de Olaechea y Catamarca, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad, como todas las actividades organizadas por la Dirección de Cultura de la municipalidad de la Capital.

Esta película norteamericana, que no tuvo estreno en los cines argentinos, está basada en una clásica novela de 1970 y narra la historia de Margaret Simon, una estudiante de sexto grado cuya familia se muda de la gran ciudad a los suburbios de Nueva Jersey, con todo lo que eso significa para una pre adolescente. Además sus padres pertenecen a distintas religiones y este hecho generará en ella una necesidad de profundizar sobre ese asunto.

Protagonizada por Abby Ryder Fortson como Margaret, en una actuación consagratoria, junto a Rachel McAdams y Kathy Bates, el film reflexiona de manera inteligente e ingeniosa sobre el paso de la niñez a la adolescencia, los lazos familiares y la búsqueda de la identidad propia. La crítica ha sido unánime sobre la calidad de la adaptación y la producción en general.

Sobre el ciclo

Durante tres meses, y por segundo año consecutivo, la Casa del Bicentenario alojó este evento cuyo fin es acercar producciones cinematográficas a los santiagueños con la excusa de generar un diálogo entre la obra y los espectadores. Teniendo en cuenta los riquísimos intercambios generados luego de las proyecciones, el balance es muy positivo.

Se proyectaron en el ciclo 12 films de distintos géneros, que no pasaron por las salas de cine locales ni se encuentran en plataformas, iniciando con una celebración de los 40 años de Democracia en nuestro país, pasando por lo mejor del cine europeo contemporáneo, cerrando con producciones estadounidenses y argentinas.

Tanto la curaduría como la moderación del ciclo estuvieron a cargo del periodista Maximiliano Rodríguez.