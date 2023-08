Cinthia Fernández pasó por el quirófano y generó preocupación

La modelo compartió su nerviosismo en su cuenta de Instagram y luego trajo tranquilidad a sus seguidores: "¡Gracias por su cariño!".

Tras su intensa pelea con Oscar 'Negro' González Oro y su reciente reincorporación a Nosotros a la Mañana -ciclo que se emite por la pantalla de El Trece- Cinthia Fernández sorprendió al compartir imágenes desde una clínica y con la vestimenta correspondiente a un quirófano. Por supuesto, muchos de sus seguidores la llenaron de preguntas al respecto, tras lo cual la modelo trajo tranquilidad y contó que se trataba de una cirugía ginecológica: "Estoy anémica porque estoy entrando en la semana cuatro de una hemorragia. Menorragia, creo que se dice. Mi ginecóloga estaba de vacaciones, yo me había revisado hacía dos semanas y me dijeron que estaba todo bien, pero no me había hecho imágenes", detalló. Para prevenir futuros inconvenientes, los médicos decidieron retirarle el dispositivo intrauterino (DIU), que utilizaba como método anticonceptivo. Debido a esto, Fernández permaneció unas horas internada para realizar la correspondiente intervención. "Hoy estuve bien cag..., pero todo salió bien salvo que... ¡Gracias por su cariño! Y para los que se lamentan que no me haya pasado nada, o que no piche la pata, también un besito en la ultima foto", escribió -polémica- en su cuenta de Instagram.