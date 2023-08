¿Es el doble de Luis Miguel? La defensa de Martín Bossi que se hizo viral

En sus redes sociales, el artista dijo lo suyo sobre una de las polémicas del momento.

La polémica sobre si el verdadero Luis Miguel es el que realiza sus shows en el Movistar Arena o si el cantante mexicano cuenta con un doble sigue siendo debate. Ahora se sumó a opinar Martín Bossi, que compartió un divertido video en sus redes sobre el tema. El humorista, que sigue con sus presentaciones en su “Bossi Live Comedy” en el Teatro Astral, hizo referencia a las numerosas menciones que recibe en las redes sobre que él es el famoso doble de Luis Miguel. "Bueno, quiero aclarar para todos los que me están mandando un montón de mensajes. Es la primera vez que me transformo en meme. ¡No soy yo Luis Miguel!", aseguró Bossi. "La persona que está dando los recitales en el Movistar Arena es Luis Miguel creo. Yo estoy acá en el Astral. Es imposible que esté en dos lugares al mismo tiempo", siguió. "Es irremplazable Luis Miguel. Así que repito, gracias por los mensajes, pero no soy yo el que está en el Movistar Arena, es Luis Miguel. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", agregó Martín Bossi.