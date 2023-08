Lo cargaron por la eliminación de River de la Copa Libertadores y se vengó de una manera cruel: "Es un montón"

Un fanático de River Plate compartió en Twitter la respuesta que le dio a un amigo luego de que este se burlara por la eliminación del Millo de la Libertadores. El mensaje dividió las opiniones de los internautas.

El vínculo entre un club de fútbol y los hinchas es algo inexplicable en nuestro país, por lo que cada eliminación y cada victoria despiertan un torrente de emociones únicas. Así, un fanático acérrimo de River Plate recurrió a Twitter para mostrar su contundente reacción ante la burla de un amigo por la eliminación del "Millo" en la Copa Libertadores y el mensaje es viral.

Tras la derrota del equipo dirigido por Martín Demichelis ante el Inter de Porto Alegre, caída que significó su eliminación en la carrera por la Copa Libertadores, los hinchas de River expresaron su bronca en las redes. Sin embargo, en medio de la frustración, se destacó una insólita reacción que capturó la atención de todos.

A través de Twitter, el usuario @RiverrChampagne compartió una conversación que despertó todo tipo de sensaciones. En la captura se llega a ver que un tal "Fausti", con el objetivo de burlarse, envió una imagen con el resultado del partido minutos después del final, el cual acompañó con un sticker de un perrito "riéndose".

La otra persona, sin ningún tipo de filtro, respondió de manera contundente y directa: "¿De qué se había muerto tu vieja, Fausti?", quiso saber el hincha, y su réplica fue compartida al instante por otros internautas.

Como era de esperarse, las reacciones en la red social de la "X" no tardaron en llegar.

Tras la respuesta del hincha, que no dudó en responder al intento de burla, decenas de usuarios de Twitter dejaron su mensaje bancando la "bardeada".

Por ejemplo, una respuesta que causó furor en la red social con más de 40 mil "Me gusta" fue aquella que sostuvo que "si una persona te carga apenas termina un partido, tenés derecho a responderle con cualquier cosa, por más zarpada que sea".

En tanto, otro usuario señaló: "Amigo te re banco, eso no se hace. Falta de códigos". De todas formas, algunos internautas coincidieron en que la respuesta no fue la adecuada: "No deja de ser fútbol, lo de la vieja es de gil directamente, bardea con otra cosa de fútbol...", escribió un internauta.

"Hay límites, meter a familiares es pasarse 3 pueblos"; "Es un montón"; "El futbolero de verdad es respetuoso"; "Una cosa es mandárselo al privado ni bien termina y otra es mandar una foto 1 hora despues a un grupo de amigos"; "Un día me cargó mi mejor amigo de toda la vida y de tan caliente que estaba lo invite a cagarnos a trompadas", fueron algunas de las respuestas en Twitter, donde el mensaje enfrentó a los usuarios.