Julieta Poggio, a fondo sobre su presente sentimental: "Soy muy enamoradiza"

La exhermanita habló en la antesala del estreno de Coqueluche y reveló detalles de los besos que dará en escena, su relación con Fran Stoessel, el tratamiento médico que comenzó y el desafío de unir generaciones.

El gran sueño de Julieta Poggio (21) se hará realidad el próximo miércoles 16 de agosto cuando se levante el telón del Multiteatro y debute como protagonista de Coqueluche, junto a Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan.

“La verdad es que son muchos sentimientos encontrados. Estoy nerviosa, ansiosa, con adrenalina, con una presión... Pero nerviosa lindo, de esos nervios que está bueno sentir”, admitió la finalista de Gran Hermano 2022 en una charla relajada.

Enfocada en poder plasmar todo su talento sobre las tablas, luego de haber sido foco de críticas de todo tipo, Julieta se puso firme para dar su cien por ciento: “Este fin de semana no voy a salir”.

Es que Julieta comprobó que, cuanto mejor descansa, más fluida es su actuación y, sobre todo, administra mejor su magnético carisma. De ahí que también se comprometió a tomar mucha agua para cuidar sus cuerdas vocales.

Claro que es inevitable que, en el medio, la involucren en escándalos o romances, como los rumores con Fran Stoessel, el hermano de Tini.

Bajo la dirección de José María Muscari y la sabiduría que con gentileza le comparten Betiana y Mónica, la influencer quiere demostrar todo su potencial, como ya lo hizo con su participación en Aven, de Fuerza Bruta.

Además, Julieta ya filmó tres películas: Papá por un día, con Nicolás Cabré y Luisana Lopilato; Hermanitos del fin del mundo, con Topa y Muni; y Esperando la Carroza 2, donde no llegó a compartir escenas con sus actuales compañeras de elenco.

-Si bien tenés formación y experiencia actoral, protagonizar en Corrientes junto a Betiana Blum es un crecimiento exponencial. ¿Cómo lo vivís?

-Es una locura este papel que me dieron. Estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad, ensayando y trabajando muchísimo para para que sea un diez.

-¿Te costó interpretar a un personaje tan visceral en su forma de ser?

-Yo en muchos sentidos estoy muy identificada con el personaje, porque a mí tampoco me gusta la mentira, la gente que te dice una cosa y hace otra. Pero quizá sí me costó un poco meterme más que nada en lo físico. Sacarme lo de princesita o lady y ser como más guarra. Pero con la ayuda de Muscari, que es un genio, pudimos sacar lo mejor de mí.

-Entre todas las propuestas recibiste elegiste hacer Coqueluche con José María Muscari. ¿Por qué?

-¿Por qué no? Obvio. Siento que esta obra tiene mucha magia. Estamos estrenando en esta misma sala, donde se estrenó por primera vez (N del R: Multiteatro, pero que hace 50 años se llamaba Blanca Podestá cuando Thelma Biral hizo el mismo rol que encarna ella, y Niní Marshall era protagonista) y es un personaje que está buenísimo. Tiene muchísimo para explotar. Estoy muy contenta y muy cómoda con la obra.

-¿Te gustaría salir de gira por el interior o países limítrofes?

-Me gustaría, me encantaría. Me parecería muy divertido, otra experiencia para sumar.

-A la par de despertar admiración, generás críticas de todo tipo, como las de Pepito Cibrián hasta que te manden a la fonoaudióloga. ¿Sufrís esos comentarios?

Julieta Poggio

-Me estoy acostumbrando un poco. Trato de quedarme con lo lindo. Obvio, empecé a ir a la fonoaudióloga, pero por mí, no por lo que la gente me dice. Pero estoy muy contenta de tener esta oportunidad y demostrar acá todo lo que me preparé toda mi vida, porque es difícil esta carrera que elegimos. Tiene muchos altibajos. Así que estoy tratando de aprovechar este momento, de quedarme con lo lindo y de disfrutarlo.

-¿Sos consciente de que con tu presencia vas a acercar a un público juvenil al teatro, que no suele ver este tipo de obras de texto?

-Me encantaría que pase eso. Siento que es una obra que puede llegar a unir generaciones y me encantaría que esta comedia, que es como las de antes, pueda acercar a las familias. Que vengan las abuelas con las nietas y las madres. La verdad es que es para todo público. Se van a divertir, a reír y se van a llevar un lindo mensaje también.

-Contanos cómo es tu personaje.

-Juanita, alias Coqueluche, es una chica que quizás no tuvo la educación que requería. Ella no tiene papás, vive en un convento con unas monjas que están un poco locas. Es muy sincera, transparente, no tiene filtro, larga toda la verdad. Es desubicada, guarra, pero tiene un muy buen corazón, y sobre todo muy buenas intenciones. Viene a la casa de Victoria (Blum) a enseñarle un poco sobre la vida, sobre la calle que ella tiene. También aprende a tener valores que nunca tuvo, como educación, una familia. Y se enamora un poco, hay una historia con el hijo de Victoria.

-¿Romance con el personaje de Agustín Sullivan? ¿o de Mario Guerci?

-Con los dos. Uno es un beso más tierno y el otro como más robado.

Julieta Poggio.

-La intriga será saber si te quedás con el rubio o el morocho.

-Sí.

-En la vida personal se te relacionó con muchas personas. ¿Alguno fue cierto y lo negaste?

-Puede ser…

-¿Conocés a Fran Stoessel?

-Nos seguimos en Instagram.

-¿Se vieron personalmente?

-No.

-¿Hay algún chico que te guste y no te dé la atención que quisieras?

-A mí me encanta estar de novia, soy súper enamoradiza. Así que estoy abierta a todo.