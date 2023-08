Escándalo en Brasil: Bolsonaro vendió en EEUU joyas que recibió como regalos de Estado

Fue el resultado de una investigación realizada por la Policía Federal a pedido del Tribunal Supremo de Brasil. Los obsequios habían sido entregados por países árabes.

Un nuevo escándalo sacude a Jair Bolsonaro, ya que una investigación policial determinó que el expresidente de Brasil vendió en Estados Unidos al menos cuatro lotes de joyas que recibió como regalos de Estado en visitas a países árabes.

Un juez informó que la investigación a cargo de la Policía Federal a pedido del Tribunal Supremo, señala que Bolsonaro usó el avión presidencial en el que dejó Brasil el 30 de diciembre de 2022 con rumbo a Estados Unidos para sacar del país sin declarar los conjuntos de joyas "de alto valor patrimonial" que había recibido en virtud de su cargo.



Se descubrió que el ex mandatario utilizó intermediarios para enviar las joyas a tiendas especializadas en artículos de lujo en Miami y Nueva York para su evaluación y posterior venta.



"Las cantidades obtenidas por estas ventas fueron convertidas en efectivo e ingresaron en el patrimonio personal del expresidente de la República, a través de personas interpuestas y sin utilizar el sistema bancario formal, con la finalidad de ocultar el origen, localización y titularidad de las cantidades", indica el texto de la investigación.



Cuando el escándalo de las joyas llegó a la prensa, los colaboradores de Bolsonaro recompraron la mayoría de las joyas, para posteriormente entregarlas al Estado brasileño, como había determinado el Tribunal de Cuentas, según indicó la misma fuente.



No obstante, al menos una de las joyas no ha sido entregada a las autoridades: un reloj de la marca Rolex, que fue vendido en Estados Unidos por 68.000 dólares y que nunca fue declarado en el acervo de la Presidencia, donde debería de haberlo registrado Bolsonaro como patrimonio del Estado.



El dinero de esa venta fue depositado en una cuenta bancaria del mayor Mauro César Cid, el antiguo edecán del exmandatario, que lo acompañó a Estados Unidos en diciembre pasado y, según las investigaciones, se encargó de vender las joyas.



El magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, ordenó nuevos registros en domicilios de Mauro Cid y de otros supuestos implicados en la trama, que son investigados por los presuntos delitos de malversación y lavado de dinero. Sin embargo, no ordenó ningún registro a Bolsonaro o a familiares del líder de la ultraderecha.



Cid ya estaba detenido por la supuesta trama para falsificar cartillas de vacunación contra el Covid-19, con el objetivo de evitar las restricciones impuestas por la pandemia.



Los otros detenidos en el marco de las ventas de las joyas son el teniente del Ejército Osmar Crivelatti, antiguo asistente de Bolsonaro, y el abogado Frederick Wassef, quien ya trabajó en la defensa del expresidente y de algunos de sus familiares en otros casos, informó el diario O Globo.