Elecciones 2023: ¿cómo votar en el extranjero en las PASO?

La Cámara Nacional Electoral es el órgano encargado de la confección y actualización del Registro de Electores residentes en el exterior. De qué forma emitir el voto este 13 de agosto.

Este domingo 13 de agosto en la Argentina se desarrollarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), según lo establece el calendario electoral 2023. En el país, el voto es universal, igual, secreto, libre y obligatorio, y todo elector que se encuentre habilitado tiene el deber, por ley, de votar. No obstante, los argentinos residentes en el extranjero pueden también pueden participar de los comicios nacionales.

Los argentinos en el exterior que quiera sufragar, lo podrán hacer siempre que tengan su domicilio en el extranjero asentado en su documento de identidad, tal y como lo dispone la ley Nº 24.007 de Creación del Registro de Electores Residentes en el Exterior. Al igual que la inscripción, el sufragio es voluntario.

De igual manera, y contrariamente a la normativa que aplica para los ciudadanos argentinos residentes en el territorio nacional, los argentinos residentes en el exterior pueden optar por ejercer su derecho al sufragio o no.

El voto con boleta única para la elección presidencial y boleta diferenciada para cada distrito permite al elector optar entre las fórmulas presidenciales y las listas de diputados del lugar de su domicilio originario.

¿Cómo se puede votar en las PASO 2023 estando fuera del país?

Para poder votar en el exterior, los electores deberán acercarse de forma presencial en la representación consular correspondiente al lugar donde tenga residencia, siempre y cuando figure en el Registro de Electores Residentes en el Exterior. Podrán consultar la mesa en la que están habilitadas a votar en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en la sección Embajadas y Consulados.

Los votos emitidos en cada una de las representaciones diplomáticas y consulares habilitadas el día de los comicios, son remitidos a las Juntas Electorales Nacionales del distrito del país, que corresponda según el último domicilio interior del elector, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto y la Cámara Nacional Electoral.

A su vez, la Cámara Nacional Electoral es el órgano encargado de la confección y actualización del Registro de Electores residentes en el exterior, sobre la base de la información que recibe periódicamente de las diversas representaciones diplomáticas argentinas.

¿Quiénes están exceptuados de votar en las PASO 2023?

El artículo 125 de la Ley de Ciudadanía argentina, incorporada en parte en el Código Nacional Electoral, establece que los jóvenes mayores de 16 años y menores de 18, como los mayores de 70, no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse a sufragar. Por eso, en estos casos, la emisión del voto es opcional y de no participar de las elecciones, su ausencia no necesita ser justificada.

Además, pesar de que el voto en los comicios nacionales es obligatorio, la ley establece algunas otras excepciones para determinados grupos de personas: