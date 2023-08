Liga Santiagueña: quedaron definidos las semifinales del torneo

Vélez de San Ramón, Unión Santiago, Sportivo Fernández y Sarmiento definirán el título de la Copa de Oro. Conocé los cruces de la Copa de Plata.

Se cerró la primera fase de los playoffs de la Liga Santiagueña de Fútbol y quedaron definidos los cruces de semifinales de la Copa de Oro y los de cuartos de final de la Copa de Plata.

En las semifinales de la Copa de Oro, Vélez de San Ramón, que eliminó a Independiente de Beltrán, se medirá con Sarmiento, que hizo lo propio ante Comercio. Por su parte, el otro cruce lo protagonizarán Unión Santiago y Sportivo Fernández, quienes dejaron afuera a Central Argentino y Central Córdoba, respectivamente.

En esta instancia los equipos se enfrentarán en dos encuentros con ventaja de localía a los mejor posicionados en la tabla general (Vélez de San Ramón y Unión Santiago). En el caso de empate en el resultado global, la serie se definirá en los penales.

Semifinales de la Copa de Oro:

• Vélez de San Ramón vs. Sarmiento

• Unión Santiago vs. Sportivo Fernández

Mientras que, por la Copa de Plata, los cuartos de final los protagonizarán Comercio vs. Atlético Forres, Central Córdoba vs. Estudiantes de Huaico Hondo, Central Argentino vs. Defensores de Forres e Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández.

En esta instancia los equipos que llegan desde la Copa de Oro (Comercio, Central Córdoba, Central Argentino e Independiente de Beltrán) tendrán ventaja de localía en las series que se definirán a un solo partido. En caso de empate, habrá penales.

Cuartos de final de la Copa de Plata:

• Comercio vs. Atlético Forres

• Central Córdoba vs. Estudiantes de Huaico Hondo

• Central Argentino vs. Defensores de Forres

• Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández