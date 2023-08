“Hay cadáveres flotando en el agua”: el escalofriante relato sobre los incendios en Hawái

Es una de las peores catástrofes que sufrió este archipiélago norteamericano.

Los imponentes incendios en Hawái ya dejaron al menos 55 muertos y miles de personas sin hogar, según informaron en las últimas horas las autoridades de las islas que componen este estado de los Estados Unidos. Es una de las peores catástrofes que sufrió este archipiélago.

Los fuegos han devastado más de 800 hectáreas en dos islas del archipiélago estadounidense y han obligado a evacuar a miles de personas, algunas de las cuales se lanzaron al agua para protegerse de las llamas.

El gobernador del estado, Josh Green, alertó que se espera que la cifra de víctimas mortales aumente “muy significativamente”.

Los fuegos comenzaron en la madrugada del martes y su rápido avance puso en peligro viviendas, empresas y servicios públicos, así como a más de 35.000 personas en la isla de Maui, informó la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái.

Los militares estadounidenses desplegaron tres helicópteros para ayudar a combatir los incendios, informó el Comando Indo-Pacífico en un comunicado. Las aeronaves militares que ayudan a los bomberos utilizaron el miércoles 570.000 litros de agua para controlar los incendios en el condado de Maui.

Relatos desgarradores

Al menos 100 habitantes de la zona saltaron al agua para evitar el fuego, informó a CNN la comandante de la Guardia Costera Aja Kirksey, quien resaltó que unas 50 personas tuvieron que ser rescatadas del mar. Otros habitantes aseguran que “todavía hay cadáveres flotando en el agua”.

“Todo era rojo, sólo polvareda y viento, tan intenso como el infierno”, contó a AFP Hoapili quien huyó de Lahaina, la pequeña comunidad turística carbonizada por las llamas en la isla de Maui.

Sentado en la maletera del carro donde han dormido desde que escaparon del incendio que ya se ha cobrado más de 50 muertos, Hoapili narró la dramática huida de la comunidad costera cuando ya estaba cercada por densas paredes de humo.

“Miro hacia la gasolinera que está al lado de nuestro terreno y estaba en llamas. Sólo veía humo, cenizas cayendo del cielo, todo ardiendo. Y dije ‘nos tenemos que ir’”, agrega con tristeza.

“Creí que moriría”, dijo el joven de 18 años que se debate entre la alegría de haber sobrevivido gracias a la rápida huida y el arrepentimiento de no haberse quedado para ayudar a la gente. “Me sentía impotente e indefenso (...) Mirando en retrospectiva, dejé tanto atrás, a tanta gente. Pero no podía arriesgarme más, porque si lo hacía, no estaría aquí”.