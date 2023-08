Jujuy Jiménez contó por qué no quiso tener una cita con Neymar

La modelo relató cómo fue el acercamiento con la estrella brasileña, con quien estuvo cerca de iniciar un romance.

Jujuy Jiménez viene de pasar un pésimo momento personal. Luego de volver a apostar al amor con Bautista Bello, la modelo se enteró de las picantes infidelidades que cometía su pareja con ella estando en Europa por cuestiones laborales. El quiebre de la relación repercutió en la modelo, que tras enterarse de todo esto publicó una serie de videos desde Barcelona para descargar su tristeza por las infidelidades del polista. Sobre este tema y otros aspectos de su vida habló recientemente. En Noche al Dente, ella se sometió a las “10 preguntas al hilo”. Como parte de este cuestionario, unas de esos interrogantes fueron: “¿Por qué no le diste bola a Neymar?” “Me parecía muy loco”, lanzó la modelo, y enseguida Dente le repreguntó: “¿Es medio gato?”. La modelo pidió que le defina la palabra y el conductor se hizo entender: “Es como que tira y tira y tira”, y así, sincerándose, ella respondió: “A mí me da la sensación de que, sí, que hace eso: tira, tira y tira”. Jujuy detalló cómo fue que se dio el contacto con el astro mundial. “Mensaje directo en Instagram y yo dije ‘¿será él? Siguió mandando, en un momento respondí. Me pasó su WhatsApp y fue ‘¿What?’Não falo português”, explicó. Luego, para finalizar, confesó todo lo que le generó Neymar en su intento de llamar la atención de la modelo. “Como que me dio cosa, yo estaba iniciando otro vínculo. Me asustó”, concluyó.