Tuvo una cita con alguien que conoció en una app y salió espantado al notar un detalle

Un usuario de Twitter se volvió viral luego de contar que empezó a hablar con una persona a través de una app de citas, pero cuando se encontraron para conocerse quedó sorprendido por un detalle muy insólito en su pareja.

Un usuario de la red social de los tuits, compartió la increíble e inesperada experiencia que tuvo al concretar un encuentro con una persona que conoció a través de una app. Sin embargo, cuando se vio cara a cara con su “cita”, quedó pasmado tras notar un llamativo detalle.

Bajo el arroba “cuecehabas”, el usuario de la ex red social del pajarito azul, ahora renombrada como “X” por su CEO, Elon Musk, contó que empezó a hablar con una persona a través de una aplicación y decidieron acordar un encuentro para conocerse. “Juro que lo que voy a decir no es joda, lo juro: tenía puesta una remera con una foto de dos personas adentro de un corazón”, comenzó diciendo el autor del posteo, quien curioso por saber por qué la otra persona tenía esa remera, le preguntó quiénes eran las personas con el corazón que estaban estampadas en la prenda. “Floricienta y yo”, contestó la otra persona.

Pero eso no fue todo, sino que el usuario del tuit encontró otro detalle bizarro que llamó aún más su atención y es que su “cita” tenía “su firma tatuada en el brazo”. “Estoy hablando de la firma de la actriz Florencia Bertotti, tuve que googlear para creerle. ‘Soy muy fan’, me dijo mientras me mostraba el brazo”, agregó en otro posteo el autor del tuit.

El tuit de “cuecehabas” tuvo tanta repercusión que el usuario tuvo que contextualizar aún más sobre la situación en otro posteo y contó que el encuentro que había pactado con la persona que conoció por Internet había tenido lugar en un “local bailable”. “Se vistió así para ir a bailar. Realmente le aplaudo la osadía ¿eh? Banco. El tatuaje me explicó que le pidió a la actriz que le firmara el brazo y luego fue y ‘tatúeme esto, señor’”, escribió el usuario.